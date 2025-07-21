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無法投票？柯文哲、應曉薇再押2個月

聯合報／ 記者王聖藜林銘翰黃婉婷林麗玉／台北報導

台北地院審理京華城、政治獻金等案，合議庭昨裁定，在押被告民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇自下月二日再羈押禁見二月；同案被告柯辦前主任李文宗，獲准以個人名義提出二千萬元保證金後停止羈押，限制住居在新竹市北區，限制出境、出海八月。

至於威京集團主席沈慶京，合議庭先前裁定以一億元現金、兩億元人保交保，但沈籌措多日無法完成人保，合議庭裁定降保，可於提出一億八千萬元保證金之後停止羈押，其中一億元需以自己名義提出，並限制住居在台北市大安區，限制出境、出海八月，與李文宗均不得與被告、證人接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情。

沈慶京、李文宗如交保，均須接受科技監控八個月；如未能在八月一日中午前具保，自八月二日起延長羈押禁見二月。

對於柯與應曉薇昨再被裁定延押兩個月，民眾黨表示，本次延押竟以空泛理由作出裁定，僅憑臆測就認定有滅證、串證逃亡之可能，再次證明審檢聯手想要無限期延押，民眾黨全力支持律師團提起抗告。

此外，首波大罷免本周六投票，民眾黨主席黃國昌昨表示，戶籍位於台北市大安區的柯文哲也收到投票通知單，「請問這是哪門子黑色幽默？」民眾黨將會委請律師團提出申請，讓柯也可投票。柯妻陳佩琪表示，「北所看要幾十個人戒護、要戴頸圈、手銬、腳鐐都沒問題，會遵守規定」，期待周六能和先生一起去投票。

中選會回應，選務依法辦理，無其他評論。民進黨發言人吳崢反酸，黃國昌是高知識分子，難道不知道台北市投票通知單是由台北市選委會負責，若有意見，應該問台北市長蔣萬安。北市選委會表示，只要是中華民國國民、年滿廿歲，在各該選舉區繼續居住四個月以上者都為該選舉區選舉人，戶所皆會印製投票通知單遞送至家戶。

柯文哲 應曉薇 李文宗 京華城

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