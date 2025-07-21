聽新聞
0:00 / 0:00
下班順路買晚餐…李進勇爆濫用公務車
台北市議員張斯綱昨在臉書爆料，中選會主委李進勇疑濫用公務車，被拍到隨扈到吉林路某餐廳「臨停、拿餐、上車一氣呵成」。張表示，已經向廉政署檢舉，李身為中選會主委，不僅行政不中立，難道看不懂規定，「就等你被約談、解釋，這一餐花了多少納稅人信任？」
中選會回應，李進勇當日下班途中順路買晚餐，未違反規定使用機關首長專用座車。
張斯綱指出，中選會首長專車被拍到直接開到北市吉林路新疆私房菜餐廳外臨停、拿餐、上車，「這是叫隨扈搭公務車幫你跑行程，還是幫你跑腿當Uber Eats？」
張斯綱說，廉政署「公務車輛使用管理廉政指引」明列第五點，違失態樣包括濫用個人領用保管公務車上下班通勤、接送家人、購物、與友人餐敘或參加馬拉松路跑等私人活動；李進勇身為中選會主委，難道看不懂規定？
張也批，中選會公信力一天比一天告急，沒收「反廢死公投」提案，擺明不讓人民做主，甚至把「告急」和「民調」混為一談，選務專業淪為笑話，「李進勇的官位，是不是也該告急了？」
國民黨立委吳宗憲表示，不意外中選會力挺自家主委，但關鍵在於公務車使用應有明確規範，才能避免民眾質疑。民眾黨立委林國成則批評，「別人做的都不可以，他們做的就都可以」，李進勇不當使用公務車，該承認錯誤就直接承認，不要欺騙老百姓。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言