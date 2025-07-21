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下班順路買晚餐…李進勇爆濫用公務車

聯合報／ 記者洪子凱黃婉婷李成蔭林銘翰／台北報導
台北市議員張斯綱今天在臉書爆料，中選會主委李進勇疑濫用公務車，被拍到隨扈到吉林路某餐廳「臨停、拿餐、上車一氣呵成」，張表示，已正式向廉政署檢舉，質疑李身為中選會主委，不僅行政不中立，難道看不懂規定。圖／議員張斯綱辦公室提供 洪子凱
台北市議員張斯綱今天在臉書爆料，中選會主委李進勇疑濫用公務車，被拍到隨扈到吉林路某餐廳「臨停、拿餐、上車一氣呵成」，張表示，已正式向廉政署檢舉，質疑李身為中選會主委，不僅行政不中立，難道看不懂規定。圖／議員張斯綱辦公室提供 洪子凱

台北市議員張斯綱昨在臉書爆料，中選會主委李進勇疑濫用公務車，被拍到隨扈到吉林路某餐廳「臨停、拿餐、上車一氣呵成」。張表示，已經向廉政署檢舉，李身為中選會主委，不僅行政不中立，難道看不懂規定，「就等你被約談、解釋，這一餐花了多少納稅人信任？」

中選會回應，李進勇當日下班途中順路買晚餐，未違反規定使用機關首長專用座車。

張斯綱指出，中選會首長專車被拍到直接開到北市吉林路新疆私房菜餐廳外臨停、拿餐、上車，「這是叫隨扈搭公務車幫你跑行程，還是幫你跑腿當Uber Eats？」

張斯綱說，廉政署「公務車輛使用管理廉政指引」明列第五點，違失態樣包括濫用個人領用保管公務車上下班通勤、接送家人、購物、與友人餐敘或參加馬拉松路跑等私人活動；李進勇身為中選會主委，難道看不懂規定？

張也批，中選會公信力一天比一天告急，沒收「反廢死公投」提案，擺明不讓人民做主，甚至把「告急」和「民調」混為一談，選務專業淪為笑話，「李進勇的官位，是不是也該告急了？」

國民黨立委吳宗憲表示，不意外中選會力挺自家主委，但關鍵在於公務車使用應有明確規範，才能避免民眾質疑。民眾黨立委林國成則批評，「別人做的都不可以，他們做的就都可以」，李進勇不當使用公務車，該承認錯誤就直接承認，不要欺騙老百姓。

公投 李進勇 中選會 反廢死公投案

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