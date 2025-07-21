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歐洲議會代表團見江啟臣 盼交流全社會防衛韌性策略

中央社／ 台北21日電
歐洲議會「歐洲民主之盾特別委員會」（EUDS）代表團訪問台灣，21日下午拜會立法院，立法院副院長江啟臣（右3）出面接待，與訪團團長洛瓦索（Nathalie Loiseau）（左3）握手致意。中央社
歐洲議會「歐洲民主之盾特別委員會」（EUDS）代表團訪問台灣，21日下午拜會立法院，立法院副院長江啟臣（右3）出面接待，與訪團團長洛瓦索（Nathalie Loiseau）（左3）握手致意。中央社

立法院副院長江啟臣今天接見歐洲議會「歐洲民主之盾特別委員會」（EUDS）正式代表團，江啟臣說，台灣與歐盟雙邊經貿關係密切，希望在比較短的時間內，能跟歐盟簽訂雙邊投資協定（BIA）。

訪團團長洛瓦索（Nathalie Loiseau）透過翻譯指出，簽訂BIA是很好的開始，而訪團想跟台灣交流的方面，包括台灣正在推動全社會防衛韌性策略，也想了解台灣如何應對跟美國的關係等議題。

江啟臣今天在朝野立委等人陪同下，於立法院接見歐洲議會「歐洲民主之盾特別委員會」（EUDS）正式代表團。

江啟臣致詞時表示，感謝歐洲議會、歐盟過去這些年，不管是透過決議案或發言，甚至是質詢或公開的宣言，表達對台灣在國際社會參與上的支持。

江啟臣說，近5年來歐洲議會大概通過超過40個友台或挺台的法案或決議案，他除了表達感謝，也特別希望能在比較短的時間內，跟歐盟簽訂BIA，因為歐盟是台灣第4大貿易夥伴，雙邊經貿關係密切，若能透過制度化規範，相信對於提升雙方在貿易、投資上，會有更大的幫助。

江啟臣最後指出，感謝歐洲議會長期對台灣的堅定支持，「雖然我們在地理上的距離有點遠，但我們價值很相近」。

洛瓦索則說，歐洲議會非常重視要深化與台灣的合作關係，像是簽訂BIA就是很好的開始，彼此都朝這個方向努力。

洛瓦索表示，台灣受到非常多外來勢力侵擾，且以俄羅斯為例可看到極權體制如何操弄社會的弱點，訪團瞭解並期盼互相交流台灣正推動的全社會防衛韌性等策略。

關係 歐盟 江啟臣 立法院

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