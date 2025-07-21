索馬利蘭外長率團訪台 晉見賴總統、簽署海巡合作協定

索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長巴卡曼今天率團訪台，這是巴卡曼就任外長後首度來台，期間將晉見總統賴清德，並與海委會海巡署簽署「中華民國（台灣）政府與索馬利蘭共和國政府海巡合作協定」。

外交部晚間發布新聞稿指出，索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長巴卡曼（Abdirahman Dahir Adam）應政府邀請，在索國總統府部長卡達爾（Khadir Hussein Abdi）、海岸防衛隊司令哈里耶（Ahmed Hurre Hariye）及總統府首席外交顧問穆姆德（MohamedOmar Hagi Mohamoud）等高階官員陪同下，於21日至25日率團訪台，外交部表達誠摯歡迎之意。

外交部說明，巴卡曼一行訪台期間將晉見賴總統、會晤國家安全會議秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍及接受政務次長吳志中款宴，並與海洋委員會海巡署簽署「中華民國（台灣）政府與索馬利蘭共和國政府海巡合作協定」；另將拜會財團法人國際合作發展基金會，就台索雙邊合作概況及未來發展交換意見。巴卡曼此行是2024年12月出任外長以來首度訪台，深具意義。

外交部提及，索馬利蘭共和國地處非洲之角、紅海及亞丁灣，與台灣共享自由民主普世價值，並遵循法治、重視人權。兩國自2020年互設代表處以來，即在互惠互利的基礎上，持續發展提升雙邊關係，並在教育、醫衛、農業、資通訊、安全及能礦等多領域獲得豐碩的合作成果。

外交部說，將持續與索馬利蘭政府攜手合作，持續增進兩國人民福祉，並讓更多非洲友人可以看到台灣、瞭解台灣。

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