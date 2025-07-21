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接見愛爾蘭眾院副議長 江啟臣盼持續深化多元合作

中央社／ 台北21日電

立法院副院長江啟臣今天接見愛爾蘭眾議院副議長麥基尼斯訪問團時表示，感謝愛爾蘭對台灣堅定支持，希望未來持續深化多元合作；麥基尼斯說，盼愛台兩國情誼持續深化，也將繼續推動設立愛爾蘭駐台代表處。

江啟臣下午在國民黨立委陳永康、民進黨立委王正旭、民眾黨立委陳昭姿等人陪同下，接見愛爾蘭眾議院副議長暨國會友台小組主席麥基尼斯（John Mc Guinness，另譯：馬基尼士）副議長等一行5人。

江啟臣表示，他要代表立法院長韓國瑜及立法院，感謝愛爾蘭對台灣的長期支持，不僅持續聲援台灣的國際參與，更協助推動台灣與歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA）。麥基尼斯不僅曾8度訪台，也擔任愛爾蘭國會友台小組主席，積極促進兩國國會間緊密交流。

江啟臣說，愛爾蘭不僅是「哈利波特」、「星際大戰」等電影的取景地，更孕育出4位諾貝爾文學獎得主；同時也是科技重鎮，全球前20大科技公司中就有16家在當地設立據點。

江啟臣指出，愛爾蘭與台灣就人口及土地而言，都不是大國，但同樣四面環海，經濟發展大幅仰賴國際貿易，雙方在半導體、高科技發展、AI、文化軟實力等領域，都具高度互補性；期盼未來持續深化交流合作，並透過雙邊國會聯誼會平台，深化台愛兩國情誼與實質友好關係。

麥基尼斯說，愛爾蘭雖在地理面積上屬於小國，但在歐盟擁有重要經貿地位，致力推動經濟、科技、AI發展及農業轉型，盼在面對複雜且變動迅速的國際情勢時，能夠向國際夥伴密切交流學習，並推動不同領域的合作。

麥基尼斯表示，雖然他過去已有多次訪台經驗，但每次都有不同收穫及驚喜，未來除希望愛台兩國情誼持續深化，也將繼續推動設立愛爾蘭駐台代表處。

愛爾蘭 江啟臣 立法院 眾議院 經濟發展

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