深夜拖行李現身！盧秀燕被直擊「搭高鐵站回台中」 原因全說了

台中市長盧秀燕為了反罷免全台輔選，有民眾直擊她昨天深夜搭高鐵返回台中市，因無座位，便一路自己推著行李獨自站在車廂角落。盧秀燕今晚替立委羅廷瑋和黃健豪車掃受訪時說，的確是有此事，原因是「行程實在太多，全省的立委都在搶救中」。

盧秀燕說，因為行程實在太多，錯過原來要搭乘的班次，現在是暑假期間又是禮拜天，買不到票但又必須回到台中，所以買了票就上了高鐵。因為最後一站是在桃園，回到台中只要3、40分鐘，手機滑一下，很快就過了。

而且，她是有訓練的，像是車掃時，一站就是一天、半天，每年頒發模範兒童或者市長獎，一站也是站了7、8個小時，而且連站3天。她轉過身看了看身後的南投縣長許淑華說，她和許淑華的站力，都很有訓練，站個3、40分鐘，只是小case，因為她可以臨機應變，怎麼樣都可以回到台中。

盧秀燕昨天的行李還隨身攜帶著保溫杯和靠枕，吸引了目光，並被認為「媽媽市長」有濃厚的「媽媽味」。

台中市長盧秀燕被直擊站著搭高鐵回台中，她說，原因是「行程實在太多，全省的立委都在搶救中」。記者黃寅／攝影

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