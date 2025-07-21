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柯文哲收罷免投票通知單 醫怒批2機關向她喊話：當柯的分身做1事

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
台北市前市長柯文哲（中）。圖／聯合報系資料照片
台北市前市長柯文哲（中）。圖／聯合報系資料照片

主席柯文哲還在羈押中卻收到罷免通知單，黨主席黃國昌嗆賴清德總統「這是哪門子黑色幽默？」醫師、時事評論家沈政男也怒批司法、選務2機關，受刑人與受羈押者都有公民權卻遭到胡亂剝奪，他也喊話陳佩琪應當柯的分身出面反惡罷。

沈政男指出，受刑人若沒被褫奪公民權，當然能投票，先前曾有受刑人申請，法院也判定有權利投票，但選務單位卻說「表現良好就可外出投票」，意思就是不能外出就不能投票，不能外出的受刑人就申請在監所設投票所，最高法院又不准。

至於還沒判刑的受羈押者，比如像柯文哲，他們的投票權，甚至連討論都不討論，因為法院不可能准許柯出來投大罷免票，就怕其他受羈押者也會要求；問題是，柯文哲及其他受羈押者、受刑人都有權投票，只是被司法與選務胡亂剝奪公民權。

沈政男說，台灣司法總把羈押與禁見綁在一起，但兩者構成要件不同，以柯文哲來說，若與案情無關，為何他不能對大罷免發表意見？事實上，受刑人或受羈押者投票權，牽涉不在籍投票才無法往前推進，這國家社會就是隨便剝奪國民權利。

而不在籍投票議題，由於民進黨陷入了集體偏執狀態，懷疑對岸會來搞鬼，連帶也懷疑自己的同胞，因此在其主政之下，根本不可能往前推進，背離國際潮流，弄得40多年前的流行歌手，還得專程跨海回來投大罷免票，還要喊珍惜台灣！

他進一步表示，陳佩琪已在臉書發聲支持反惡罷，並為柯文哲向法院申請外出投下大罷免票，卻遭綠營側翼訕笑，因此建議她應以柯文哲分身的身份參與反惡罷集會，助力反惡罷，不僅要討公道，更放眼2028，因反惡罷就是2028的前哨戰。

首波大罷免投票進入最後倒數，民眾黨前主席柯文哲也收到投票通知單。(取材自黃國昌臉書)
首波大罷免投票進入最後倒數，民眾黨前主席柯文哲也收到投票通知單。(取材自黃國昌臉書)

罷免 醫師 受刑人 柯文哲 沈政男 陳佩琪 不在籍投票

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