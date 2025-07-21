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丹娜絲颱風重建募款開跑！今天開始為期1個月 捐款管道一次看

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
為結合政府及民間力量協助丹娜絲風災受災民眾，行政院責成衛福部所轄公設財團法人賑災基金會公布捐款帳號，接受外界捐款，募款期間為7月21日至8月20日止，為期一個月。本報資料照片
為結合政府及民間力量協助丹娜絲風災受災民眾，行政院責成衛福部所轄公設財團法人賑災基金會公布捐款帳號，接受外界捐款，募款期間為7月21日至8月20日止，為期一個月。本報資料照片

今年7月6日深夜，丹娜絲颱風於嘉義布袋登陸，重創台灣中南部，各級政府及民間單位第一時間啟動救災工作。為結合政府及民間力量協助丹娜絲風災受災民眾，行政院請衛福部所轄公設財團法人賑災基金會公布捐款帳號，接受捐款，募款期間為7月21日至8月20日止，為期一個月，預計募得金額5億元，第一波募款金額將於周四上午10時公布。

衛福部所轄公設財團法人賑災基金會，由行政院協助創立，長期以賑濟災民為主要業務。本次丹尼絲颱風侵襲，造成台灣中南部多處停水、停電、房屋破損及淹水，許多民眾財產、家園及生活受到影響，亟待協助重建。

基於災害救助精神，財團法人賑災基金會依照公益勸募條例規定設立勸募專戶，接受國內外捐款，匯集民間力量，捐款將用於災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建項目，協助受災地區及民眾度過難關。

財團法人賑災基金會指出，本次募得款項專款專用，民眾可利用以下管道進行捐款。下列捐款方式皆免相關手續費，捐款全額用於本次賑助事宜。

1. 匯款：

戶名：財團法人賑災基金會

銀行名稱：土地銀行長春分行（005）

銀行帳號：102-005-19896-5

2. Line Pay捐款帳戶：

進入LINE Pay 主頁後選擇「愛心捐款」平台，點選「114年丹娜絲風災募款專案」進行捐款，可選擇已綁定之中國信託商業銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行及台新銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。

3. 四大超商門市：

透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go，點選「114年丹娜絲風災募款專案」，依指示輸入資訊與捐款金額，列印繳款單後，至櫃檯繳費即可完成捐款。

4. 若海外人士有捐款意願，外匯相關資訊如下：

(一) SWIFT CODE：「LBOTTWTP102」。

(二) NAME：「Taiwan Foundation for Disaster Relief」

(三) Account NO. : 「102-005-19896-5」

(四) BANK NAME：「LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH」。

(五) ADDRESS：「No. 156, Changchun Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459, Taiwan(R.O.C.)」。 

為製發收據，請捐款人提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話及收據寄送地址，傳真至02-8912-7638或以電子郵件方式寄送至admin@tf4dr.org。使用超商機台捐款的民眾，請於捐款時勾選「索取捐款收據」並填妥相關資訊。

民眾若有相關疑問，可撥打專線電話1988洽詢。

捐款 丹娜絲颱風

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