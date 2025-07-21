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美台談太空港合作 AIT：台北到休士頓有望縮短至2.5小時 屏東九棚擬設發射場地
美國推動發展太空港計畫，美國在台協會今天在社群媒體表示，美台正洽談可能合作，有望將台北到休士頓飛行時間縮短至2.5小時，而台灣考慮屏東九棚為發射場地，有潛力升級為未來的太空港。
美國在台協會（AIT）下午在官方臉書發文表示，美國目前正與台灣洽談可能的太空港（Spaceport）合作，未來有望透過亞軌道飛行，將台北與休士頓之間的旅行時間縮短至僅2.5小時。休士頓的艾靈頓機場（Ellington Airport）已擁有合法太空港執照，而台灣考慮屏東九棚為發射場地，有潛力升級為未來的太空港。
AIT說明，已與台灣相關機關啟動初步交流，以評估此合作的可行性。合作初期可能將以無人貨運任務為主，隨著技術成熟，未來也可望發展載人飛行。
AIT強調，這項合作不僅凸顯台灣在太空創新上的日益潛力，也標誌著美台科技夥伴關係強化的又一重要里程碑。AIT還在貼文標註#TechDiplomacy（科技外交）。
根據休士頓旅遊局介紹，太空港計畫是一種全新的運輸模式，其中一種方式是利用大型飛機夾帶太空飛行器升空，飛至開闊海域上空後釋放，太空飛行器再點燃引擎、垂直穿出大氣層，調整姿態後以自由落體方式重返地表，最後精準降落於指定機場。
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