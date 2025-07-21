影／索馬利蘭外長首次訪台 台索強化合作尋求國際承認

我國在非洲重要理念相近夥伴索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長巴卡曼（H.E. Abdirahman Dahir Adam）今天率團訪問我國，展現兩國的友好關係，外交部政務次長吳志中前往迎接。訪問團成員包括總統府部長卡達爾（Hon. Khadir Hussein Abdi），海岸防衛隊司令哈里耶（Hon. Ahmed Hurre Hariye）及總統府首席外交顧問穆姆德（Hon. Mohamed Omar Hagi Mohamoud）等高層級官員。

訪問團今天下午16時30分抵達桃園機場，外交部政務次長吳志中親自赴機場迎接外賓，並表達熱烈的歡迎。這是自2024年底索馬利蘭新政府就任以來，首次由外交部長率高層代表團訪台，進一步鞏固台索之間的夥伴關係，彰顯雙方在國際合作上的堅韌與緊密聯繫，此行除了深化雙邊合作，也象徵索馬利蘭在國際舞台上的積極雙向互動與友好姿態。

外交暨國際合作部長巴卡曼發表談話時表示，很榮幸來到台北，謹代表本團感謝台灣政府的熱情接待。台灣是索馬利蘭重要且關鍵的合作夥伴，更是一個與他們有著共同價值和願景的國家，維繫台索的關係至關重要，雙方持續在尋求獨立和國際承認的共同目標上繼續努力，很期待此次訪台即將展開的各種討論，非常感謝。

外交部政務次長吳志中（右二）親自赴機場迎接索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長巴卡曼（H.E. Abdirahman Dahir Adam）（左二）。記者季相儒／攝影 索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長巴卡曼（H.E. Abdirahman Dahir Adam）（右四）今天率團訪問我國，展現兩國的友好關係，外交部政務次長吳志中（右三）前往迎接。記者季相儒／攝影

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