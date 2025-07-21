台灣選手展現堅強實力 賴總統籲民眾齊關注世大運
總統賴清德今天說，這幾天，台灣選手們持續在德國萊茵魯爾世大運奮戰，拚出亮眼成績，截至目前，代表隊累積奪下2金4銀3銅，共9面獎牌，展現堅強實力，邀請國人持續關注接下來的賽程，繼續為選手們加油、一起歡呼。
賴總統今天透過臉書一一點名在世大運創佳績的選手，包括在跆拳道女子品勢團體賽，為代表隊拿下本屆首金的楊長螢、郭彥妤、陳歆雅等人。
賴總統說，每一面獎牌，都是無數汗水與堅持的累積。台灣選手們用實力贏得掌聲，也讓世界看見台灣選手的堅毅與實力。
他說，在國際賽場上頂著壓力與時差挑戰並不容易，選手們在賽場上奮力拚搏的模樣，更鼓舞了台灣民眾。他邀請國人持續關注接下來的賽程，繼續為選手們加油、一起歡呼。
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