去年訪捷克遭陸方尾隨…副總統強調不會因此被威嚇：出訪是成功的

副總統蕭美琴去年上任前訪問捷克，期間遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。蕭副總統近日與外媒座談時表示，此趟旅程相當成功，捷克政府對訪問行程安全的支持，讓她感到非常安心；她不會因此被威嚇到，也不會因此停止發聲或代表台灣人民發聲。

蕭副總統18日下午出席台灣外國記者會（TaiwanForeign Correspondents' Club）「與蕭美琴副總統對話」活動，總統府今天發布新聞稿。

媒體問到，她去年前往捷克期間曾遭遇恐嚇事件，這並非台灣官員首次在海外遭到中華人民共和國代表施壓，此類事件是否越來越頻繁，以及反映出中國對台灣的整體戰略是什麼？

副總統指出，去年前往捷克是一趟非常愉快的旅程，有機會直接和許多理念相近的朋友與夥伴互動，此趟旅程相當成功。同時，也相當感謝在過去幾年中，許多捷克朋友不僅發聲支持台灣，也透過行動展現友誼，例如捐贈疫苗與推動貿易及各領域的合作，這是一趟成果豐碩的出訪。

蕭副總統表示，非常感謝捷克政府對訪問行程安全的支持，讓她感到非常安心，這次出訪是成功的。

蕭副總統提到，近年來很多國家也開始注意到中國正在將影響力與壓力向外擴張，不僅針對台灣，也針對其他中國異議人士與人權倡議者，世界各地已發生多起跨國鎮壓事件，也受到越來越多關注。

副總統認為，這是台灣需要與國際夥伴持續合作的議題，確保在秉持法治與基本人權的國家以及任何地方，都能免受這類不必要的威脅與恐嚇。

副總統進一步表示，自己從政已有30多年，多年來曾面對各種程度的壓力、威脅與恐嚇，包括2次遭到制裁，但不會因此被威嚇到，也不會因此停止發聲或代表台灣人民發聲，她並表示會繼續積極參與國際社會。

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