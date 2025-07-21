林國成昨對總統爆粗口！綠要白「開除黨籍」 民眾黨點3綠委曾飆罵黃國昌

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨昨天在民進黨中央黨部前的北平東路舉辦「720民主起義！反罷要贏，台灣要贏」造勢活動，黨主席黃國昌和國民黨立委王鴻薇、賴士葆、徐巧芯、羅智強、李彥秀和民眾黨黨公職一同出席，呼籲支持者在罷免投票投下不同意罷免，向賴清德總統說不。記者林伯東／攝影
民眾黨昨天在民進黨中央黨部前的北平東路舉辦「720民主起義！反罷要贏，台灣要贏」造勢活動，黨主席黃國昌和國民黨立委王鴻薇、賴士葆、徐巧芯、羅智強、李彥秀和民眾黨黨公職一同出席，呼籲支持者在罷免投票投下不同意罷免，向賴清德總統說不。記者林伯東／攝影

民眾黨立委林國成昨天在集會場合對總統賴清德爆粗口，民進黨今天要求民眾黨開除其黨籍。民眾黨發言人吳怡萱今天說，民進黨立委林淑芬、王義川、沈發惠飆罵民眾黨立委黃國昌，甚至爆粗口，請問民進黨是否要開除這些人的黨籍，而媒體人鄭弘儀曾經對前總統馬英九飆罵髒話，時任台南市長候選人的賴清德也曾經替其緩頰。

民眾黨昨天舉行反惡罷活動，立委林國成飆罵髒話、支持者衝到民進黨中央黨部砸雞蛋成為焦點，民進黨今天召開記者會，民進黨發言人吳崢要求民眾黨嚴懲其脫序行為，建議開除黨籍處分。

民眾黨下午召開記者會，吳怡萱受訪時表示，林國成已經做出清楚說明，而且也有親自向國人道歉，反觀林淑芬在國會殿堂罵黃國昌「臭卒仔」、王義川在集結活動煽動支持者大喊「臭卒仔」，還有沈發惠在立法院議場飆罵三字經，民進黨是否要開除這些人的黨籍。

吳怡萱質疑，民進黨立委在立法院撕毀海報、破壞公物，「如果要談多少人應該被開除黨籍，我怕開除完民進黨沒有立委」，先前有人在集結活動擺放靈堂、嗆聲槍斃在野黨立委，「請問民進黨要不要回應一下？我舉例的這些立委道歉了嗎？」

吳怡萱也提及，鄭弘儀曾經在選舉場合飆罵馬英九「X你娘」、「龜兒子」，當時正在角逐台南市長的賴總統說過「人非聖賢，孰能無過，當事人已經道歉，社會應該包容接納，政治人物不該見獵心喜」，現在就把這句話原封不動還給民進黨。

吳怡萱強調，林國成已經公開向社會大眾道歉，麻煩民進黨不要雙重標準，「我們也不希望這件事情，就像賴總統之前說的一樣被見獵心喜。」

民進黨 民眾黨 林國成 賴清德

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