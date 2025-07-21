快訊

1支1.7噸！彰化「百根鋼梁」滑落 25歲工人慘遭活活壓死

雨區再擴大！2/3個台灣下雨了 15縣市豪大雨特報

阿拉斯加航空突宣布「全面停飛」原因曝！乘客苦等2小時被請下機

【重磅快評】郭智輝死當 民進黨只剩陳亭妃懂災民？

聯合報／ 主筆室
丹娜絲颱風風災後迄今，台南仍有許多重災區仍未完全恢復訊號，立委陳亭妃認為，救災如同作戰，這次在通訊的救災處理，根本就是打零分。圖／陳亭妃服務處提供
丹娜絲颱風風災後迄今，台南仍有許多重災區仍未完全恢復訊號，立委陳亭妃認為，救災如同作戰，這次在通訊的救災處理，根本就是打零分。圖／陳亭妃服務處提供

丹娜絲颱風造成台南水、電、通訊等民生基礎設施毀損，部分災區通訊至今仍未恢復，綠委陳亭妃忍不住批此次通訊救災處理根本是零分。相關部會未及說明，綠委林俊憲立馬反酸陳「立委能做的事，其實真的有很多」，漏未被點名的經濟部長郭智輝今天更反問藍委「921時台中花多久時間才復電？」不禁令人懷疑，難道民進黨只剩一個陳亭妃才懂災民的苦？

丹娜絲颱風重創總統賴清德的本命區，風災已過14天，台南仍有部份地區的通訊未完全恢復，在賴總統勘災時被要求「講話簡短一點」的陳亭妃終忍不住，在臉書發文指她連日勘查協助民眾反映需求，其中無法正面得到訊息的就是台南仍有部分地區至今只有微弱通信訊號。陳亭妃並批電信業者與政府部門毫無擔當，「NCC、數位發展部、交通部在哪裡？電信公司責任又在哪裡？」

災區通訊有沒有問題？從賴清德南下勘災至今仍各說各話。當災民向賴總統陳情手機沒訊號時，賴回應「郭國文的可以啊」，陳亭妃只敢在一旁弱弱說道「還有台灣大哥大跟遠傳」。國民黨立委葉元之評論此事，認為綠營只有陳亭妃在這次勘災中表現「比較正常」；陳亭妃昨天更豁出去了，直批此次通訊救災處理零分，這在賴清德眼中根本是逆麟舉動，難怪賴的大弟子林俊憲要趕快出來反擊。

林俊憲的反擊很有意思，他在臉書強調「一個立委能做的事，其實真的有很多，不是只能問一堆開放性又空泛的問題搏眼球，民眾需要的是解釋、需要的是方法....」。一個立委到能做什麼事？確實是個好問題，但林俊憲質疑陳亭妃，但林俊憲自己也是立委，除了捐出過多的選舉看板，陳亭妃關切的七股部分村里斷訊半個月，林俊憲又幫了什麼忙？

要談災區通訊，還真的要提一下林俊憲的麻吉綠委郭國文。在賴總統的認證下，郭國文的手機訊號很正常，而陳亭妃所指七股地區，不正是郭國文的選區嗎？怎不見郭出來呼籲相關單位趕快解決災民的通訊問題？還是說陳亭妃關切的問題「很空泛」，只是搏眼球，郭國文也認為沒有發聲的必要？

陳亭妃可能真是心急了，昨天為災區的通訊發聲，只點名NCC、數位發展部、交通部及電信公司，忘了其實最關鍵的角色是經濟部。

在風災台後第六天，NCC就有出來說明恢復通訊的問題，指台南共417座基地台損壞，尚有41座基地台待修復，原本預計16日可全數修復，但是基地台要修復還得靠台電供電，停電區域的基地台無電可用，連帶使災區民眾手機無訊號。

簡言之，災區的通訊和電力恢復是息息相關，電力韌性和電信韌性是綁在一起。陳亭妃點名NCC、數位發展部、交通部及電信公司，如果台電搶修沒有趕上來，就是罵死了這些單位也沒用。台電基層全台動員支援台南搶修，確實辛苦，藍委質詢指橫向聯繫有精進空間，一個可以好好回答的問題，經濟部長郭智輝卻反問藍委「921時台中花多久時間才復電？」，欠缺同理心，莫此為甚。

嚴格來說，921大地震則因造成中寮變電所震損、龍潭線高壓電塔倒塌，全台有649萬戶停電，規模遠大於這次丹娜絲重創南台；921大地震後，台電花了19天解除全台限電，台中地區的復電時間不一，市區很快就恢復供電，但也有地區花了數天才復電。郭智輝拿921台中停電和南台風災停電相比，比較基礎不同，不僅不能稍稍寬慰南台災民，還刺痛921大地震的災民，災難政治學完全死當。  

 

台南 災民 陳亭妃 林俊憲 丹娜絲颱風

延伸閱讀

黨內互打開戰？陳亭妃轟災區仍有通訊中斷 林俊憲「一句話」暗酸

風災後14天台南災區訊號仍未恢復 陳亭妃開轟：通訊救災根本零分

核三辯論會政院打臉經濟部 詹順貴：郭智輝還有臉繼續待下去？

爆林俊憲這件事 侯漢廷喊話「亭妃姐」：我只能幫到這了

相關新聞

影／普發1萬現金？ 蔣萬安今拿當年賴清德委員的話打臉卓榮泰

普發一萬元現金？民進黨立院黨團幹事長吳思瑤日前喊話北市長蔣萬安「北市民每人普發2萬元」，蔣今被問中央還不確定要不要發1萬...

李進勇被爆濫用公務車 中選會：下班順路買晚餐未違規

台北市議員張斯綱質疑中選會主委李進勇疑似派隨扈搭公務車到餐廳拿晚餐，並稱已向廉政署檢舉，就等李被約談解釋，「這餐花了多少...

李進勇被爆濫用公務車 張斯綱：幫你跑腿當Ubereats？

台北市議員張斯綱今天在臉書爆料，中選會主委李進勇疑濫用公務車，被拍到隨扈到吉林路某餐廳「臨停、拿餐、上車一氣呵成」，張表...

【重磅快評】郭智輝死當 民進黨只剩陳亭妃懂災民？

丹娜絲颱風造成台南水、電、通訊等民生基礎設施毀損，部分災區通訊至今仍未恢復，綠委陳亭妃忍不住批此次通訊救災處理根本是零分...

賴清德言行爭議藏更大危機 快速「丑角化」咎由自取？

賴清德總統近來心裡一定很不是滋味。為了幫大罷免添加柴火的「團結國家十講」只講完四講，就變成笑柄，難以為繼；視導漢光演習，明明「點頭禮」是依循前總統蔡英文做法，也被罵得體無完膚；去台南災區勘災，一言一行，都被放大檢視。甚至連幕僚穿軍裝，也被大做文章。作為一個綠營的天之驕子、「獨派之子」，真是情何以堪。 當然，要把「吹毛求疵」解釋為「在野黨的認知作戰」很容易；但在野黨對民進黨「吹毛求疵」不是新鮮事，為何過去對前總統蔡英文效果不大，但在賴總統身上卻被無限放大。這可能就是賴總統要自己深刻檢討的地方了。

造勢罵賴清德「三字經」 顏若芳：恐引起更多模仿效應

大罷免投票倒數5天，民眾黨立委林國成昨在民眾黨造勢大會，因飆不雅粗口引發熱議，林國成昨晚已道歉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。