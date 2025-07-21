普發1萬現金？ 蔣萬安今拿當年賴清德委員的話打臉卓榮泰

普發一萬元現金？民進黨立院黨團幹事長吳思瑤日前喊話北市長蔣萬安「北市民每人普發2萬元」，蔣今被問中央還不確定要不要發1萬現金，卻要北市先發2萬?蔣拿過去賴總統任立委時的主張反擊，表示「這題，你要去問主張發現金的賴清德委員。」

大罷免投票倒數5天，中央是否普發一萬元現金？吳思瑤日前稱行政院還在研議，沒有做出發不發決定。卓榮泰日前則稱「內心也陷入天人交戰。」對於吳思瑤反要蔣萬安先發2萬元現金，蔣萬安今天說「這題你要去問主張發現金的賴清德委員。」

普發一萬元現金引發朝野攻防，國民黨立委陳玉珍日前也掀出，賴清德在2008年任民進黨立委時曾說，民眾拿到現金的時候，他才有辦法做其它的應用，政府馬上可以做退稅方案，不要死鴨子嘴硬。陳玉珍質疑「難道當總統後，愛護老百姓的心就變了嗎？」

對於中央至今還沒確定是否普發一萬元現金，蔣萬安今天以賴清德任立委時的態度，打臉現在的中央政府。

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