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李進勇被爆濫用公務車 中選會：下班順路買晚餐未違規

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台北市議員張斯綱今天在臉書爆料，中選會主委李進勇疑濫用公務車，被拍到隨扈到吉林路某餐廳「臨停、拿餐、上車一氣呵成」，張表示，已正式向廉政署檢舉，質疑李身為中選會主委，不僅行政不中立，難道看不懂規定。圖／議員張斯綱辦公室提供
台北市議員張斯綱今天在臉書爆料，中選會主委李進勇疑濫用公務車，被拍到隨扈到吉林路某餐廳「臨停、拿餐、上車一氣呵成」，張表示，已正式向廉政署檢舉，質疑李身為中選會主委，不僅行政不中立，難道看不懂規定。圖／議員張斯綱辦公室提供

台北市議員張斯綱質疑中選會主委李進勇疑似派隨扈搭公務車到餐廳拿晚餐，並稱已向廉政署檢舉，就等李被約談解釋，「這餐花了多少納稅人信任」。中選會火速回應，強調李進勇當日下班途中順路買晚餐，並未違反規定使用機關首長專用座車。

張斯綱今天在臉書貼出多張照片，指車號BAJ-1310的中選會首長專車，被拍到直接開到吉林路新疆私房菜餐廳外臨停、拿餐、上車，「這是叫隨扈搭公務車幫你跑行程，還是幫你跑腿當Ubereats？」

張斯綱說，根據廉政署「公務車輛使用管理廉政指引」第5點，濫用個人領用保管公務車上下班通勤、接送家人、購物、與友人餐敘或參加馬拉松路跑等私人活動，李進勇身為中選會主委，難道看不懂規定，「還是覺得公務兩字，只要你說是，就是？」

張斯綱痛批，中選會公信力一天比一天告急，沒收「反廢死公投」提案，擺明不讓人民做主，甚至把「告急」和「民調」混為一談，選務專業淪為笑話，質疑「李進勇的官位，是不是也該告急了」。

對此，中選會解釋，李進勇當日於下班途中順路買晚餐，並未違反規定使用機關首長專用座車。至於其他非屬選務部分，則不予評論。

中選會 李進勇 廉政署

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