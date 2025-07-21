造勢罵賴清德「三字經」 顏若芳：恐引起更多模仿效應
大罷免投票倒數5天，民眾黨立委林國成昨在民眾黨造勢大會，因飆不雅粗口引發熱議，林國成昨晚已道歉。
民進黨議員顏若芳說，如果這些政治人物發現在國會殿堂、高居立委大位能夠隨便罵髒話、隨便打人，民眾也都無感，接下來，更多的髒話、更多的暴力就會出現在立法院，也將引起更多的模仿效應。
顏若芳表示，民眾黨立委林國成昨天在反罷集會數度髒話飆罵，許多人都知道賴清德總統是「礦工之子」，父親就因礦災離世，只剩母親獨力扶養六子，如今卻被民眾黨立委用髒話羞辱，令人不捨、更憤怒。
顏說，藍白其他政治人物，也好不到哪去。國民黨徐巧芯比中指、王鴻薇罵「賤人」、傅崐萁罵「畜生」、廖先翔口出「Ｘ的」、丁學忠開直播罵「靠Ｘ靠Ｘ」、民眾黨吳怡萱在直播罵「Ｘ他媽」，似乎不講髒話就不會說話了。
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