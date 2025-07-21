民進黨中央黨部被丟雞蛋 民眾黨：絕對不鼓勵過激行為

民眾黨昨天舉行反惡罷活動，立委林國成飆罵髒話、支持者衝到民進黨中央黨部砸雞蛋成為焦點。民眾黨秘書長周榆修今天表示，民眾黨絕對不鼓勵過激行為，長期以來皆為和平理性、非暴力表達訴求，漠視人民面對龐大國家機器打壓，民進黨才是破壞民主的最壞示範。

民進黨發言人吳崢、韓瑩上午舉行「民眾黨就這水準？嚴厲譴責髒話暴力惡行！」記者會，要求民眾黨開除林國成黨籍、黨主席黃國昌為脫序行為道歉。此外，民進黨秘書長林右昌稍早受訪時說，對於脫序行為感到遺憾，民眾黨是民主最壞示範，民進黨將依據相關法律追究責任。

周榆修今天透過聲明回應，民眾黨絕對不鼓勵過激行為，一直以來皆為和平理性、非暴力表達訴求。然而過去民進黨為大家示範的民主，無論是丟鞋還是投擲雞蛋，不但草根而且非常接地氣，「展示給台灣人民看到的，是想盡辦法對抗掌權者的不公不義。」

不過，周榆修質疑，如今是這個國家變了，還是民進黨變了，「揚言要用刑法100條伺候在野黨的傲慢執政黨，對民進黨來說才是民主典範嗎？」

民眾黨發言人張彤受訪時則表示，民眾黨舉辦的集會一向秉持理性、和平且非暴力，對於民進黨政府執政的倒行逆施、不顧民生疾苦的行為，希望讓人民的憤怒得以用和平理性的方式抒發，但是絕對不鼓勵「過激」的行為。同時，人民對現狀的不滿與發洩，執政黨也應該給予尊重，絕對不可以用超過比例原則的方式予以箝制。

張彤強調，台灣是個可以自由表達意見的國度，過去也曾經發生民眾對前總統馬英九、蔡英文丟鞋抗議，因為人民面對國家機器相對弱勢，執政者千萬不要想用司法手段製造寒蟬效應，一切依法行政，不要逾越司法的比例原則，更不要用恐嚇的方式壓抑人民的憤怒心聲。

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