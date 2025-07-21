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小草砸雞蛋畫面曝光！綠要求黃國昌嚴懲林國成並開除黨籍

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導

民眾黨昨於民進黨中央黨部前舉行反罷造勢活動，民眾黨立委林國成爆粗口，以「三字經」痛罵賴清德總統。民進黨發言人吳崢指出，林國成公然侮辱國家元首，道歉更避重就輕，難道這是民眾黨的新政治？他點名民眾黨主席黃國昌應道歉，並開除鼓吹仇恨顯已不適任立委的林國成。

此外，昨日活動結束後，更有民眾黨支持者闖入民進黨部門口砸雞蛋。民進黨今天公布監視器畫面，民進黨發言人韓瑩稱，對此脫序行徑，令人質疑背後是否有人授意，呼籲黃國昌在約束黨籍立委同時，更應約束其支持者，並對此暴力行為道歉。

民眾黨 民進黨 林國成

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