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質疑台美關稅談判黑箱 藍黨團憂政府壓案就為等大罷免

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委葛如鈞批評，民進黨政府為了大罷免蓋牌台美關稅談判進度。記者曾原信／攝影
國民黨立委葛如鈞批評，民進黨政府為了大罷免蓋牌台美關稅談判進度。記者曾原信／攝影

台美關稅談判持續引發關注，國民黨立法院黨團今開記者會抨擊，談判情況至今一片混亂、黑箱，政府究竟是不是有壓案，難道是想等大惡罷結束後再公布？絕不能政治凌駕經濟和民生；另外，颱風後農災仍持續，至今還有人沒通訊，近2萬戶屋頂遭掀、14.5萬片光電板毀壞，政府有好好處理嗎？

傳行政院副院長鄭麗君本周將再率團赴美進行第四輪實體關稅談判，國民黨團今開「關稅不清、災民無援、政府只搞政治、不辦國事、還要產業及民眾犧牲多少？」記者會。

國民黨立委葛如鈞指出，台美關稅談判從一開始團隊組成一片混亂，到現在不清不楚的談判結果，究竟是不是有壓案、壓著數字的情況？行政院不向國人報告，也沒跟受影響產業溝通，難道是如同外界猜想的，要壓到大惡罷結束後才公布？千萬不要政治凌駕經濟和民生。

葛如鈞感嘆，台美談判前，台積電已投入1650億美金到美國設廠，中油也預購阿拉斯加天然氣，台灣已經先跪談了，到底還有什麼牌可以打？從一開始的意氣風發到後來說可能沒辦法太樂觀，具體狀況到底如何應說得更清楚，尤其未來是否會鬆綁相關美國產品，這都將對本地產品造成嚴重衝擊，若打算犧牲產業，也要溝通因應辦法，結果現在一片黑箱，民進黨千萬不要還在神話特定人物。

葛如鈞提到，不只關稅問題，農災問題也嚴重，全台停電用戶數將近100萬戶，有將近2500隻電桿倒塌，停電日數達到11天，直到現在都還有許多災區還有人通訊還未恢復，政府在幹嘛？還是怕災民恢復網路會看到賴總統在瘋言瘋語、令人想吐血？

葛如鈞表示，救災如同作戰，但賴總統卻講不能只靠國軍，如果我方作戰如救災，根本不用等對岸攻台，連基本防守都出問題，屆時真有敵國入侵還得了？現在嘉南地區1.6萬戶屋頂半掀或全掀，14.5萬片光電板捲曲或全毀，環境遭破壞，政府要公開處理嗎？說好的「韌性」在哪？台灣絕不要因為民進黨立法院黨團總召柯建銘「任性」而倒退，民眾有很多不同聲音，絕不是信「賴」的聲音。

國民黨立委葛如鈞批評，民進黨政府為了大罷免蓋牌台美關稅談判進度，並舉出其他國家談判結果。記者曾原信／攝影
國民黨立委葛如鈞批評，民進黨政府為了大罷免蓋牌台美關稅談判進度，並舉出其他國家談判結果。記者曾原信／攝影
國民黨立委葛如鈞批評，民進黨政府為了大罷免蓋牌台美關稅談判進度，批政治凌駕經濟。記者曾原信／攝影
國民黨立委葛如鈞批評，民進黨政府為了大罷免蓋牌台美關稅談判進度，批政治凌駕經濟。記者曾原信／攝影

台美 葛如鈞 國民黨

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