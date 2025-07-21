李進勇被爆濫用公務車 張斯綱：幫你跑腿當Ubereats？

台北市議員張斯綱今天在臉書爆料，中選會主委李進勇疑濫用公務車，被拍到隨扈到吉林路某餐廳「臨停、拿餐、上車一氣呵成」，張表示，已正式向廉政署檢舉，質疑李身為中選會主委，不僅行政不中立，難道看不懂規定，「就等你被約談解釋，這一餐花了多少納稅人信任？

張斯綱指出，車號BAJ-1310中選會首長專車，被拍到直接開到吉林路新疆私房菜餐廳外臨停、拿餐、上車，「這是叫隨扈搭公務車幫你跑行程，還是幫你跑腿當Ubereats？」

張斯綱說，廉政署「公務車輛使用管理廉政指引」明列第5點濫用個人領用保管公務車上下班通勤、接送家人、購物、與友人餐敘或參加馬拉松路跑等私人活動，李進勇身為中選會主委，難道看不懂規定，「還是覺得公務兩字，只要你說是，就是？」

張斯綱痛批，中選會公信力一天比一天告急，沒收「反廢死公投」提案，擺明不讓人民做主，甚至把「告急」和「民調」混為一談，選務專業淪為笑話，質疑「李進勇的官位，是不是也該告急了」。 台北市議員張斯綱今天在臉書爆料，中選會主委李進勇疑濫用公務車，被拍到隨扈到吉林路某餐廳「臨停、拿餐、上車一氣呵成」，張表示，已正式向廉政署檢舉，質疑李身為中選會主委，不僅行政不中立，難道看不懂規定。圖／議員張斯綱辦公室提供 台北市議員張斯綱今天在臉書爆料，中選會主委李進勇疑濫用公務車，被拍到隨扈到吉林路某餐廳「臨停、拿餐、上車一氣呵成」，張表示，已正式向廉政署檢舉，質疑李身為中選會主委，不僅行政不中立，難道看不懂規定。圖／議員張斯綱辦公室提供

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