林國成辱罵賴清德 林右昌：黨追究法律責任

民眾黨昨天在民進黨中央黨部前舉辦反罷免活動，除了立委林國成辱罵身兼民進黨主席的賴清德總統外，沒想到支持者衝進黨部大樓蛋洗門牌。民進黨秘書長林右昌今天表示，對脫序行為感到遺憾，更是民主最壞示範，民進黨會依據相關法律追究責任。

罷免投票進入倒數5天，林右昌昨晚特別從基隆開車到花蓮再次挺罷免行動，參加罷免團體今天舉辦的「心中有國旗，罷免傅崐萁」公開廣告活動。

針對民眾黨昨天的反罷免活動與後續行為，林右昌表示，民眾黨主席黃國昌昨天選在民進黨部樓下，舉辦大型集會造勢活動是種挑釁外，也發生許多令人感到遺憾的事。

林右昌說，林國成在眾人面前飆三字經辱罵國家元首，不論是對元首或是對任何一個人，這都是不應該的事情；還有民眾跑到中央黨部丟雞蛋，黨部第一時間已蒐證報警處理，對於這樣的脫序行為絕對會依據相關法律追究責任。

林右昌指出，民眾黨昨晚在所有國人面前做出最壞示範，還以為是統促黨或其他暴力傾向政黨的集會活動，很難想像這樣的脫序行為，居然是發生在號稱「理性、中間、白色」民眾黨的集會場所，直呼這是民主最壞示範。

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