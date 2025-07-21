聽新聞
0:00 / 0:00
林國成辱罵賴清德 林右昌：黨追究法律責任
民眾黨昨天在民進黨中央黨部前舉辦反罷免活動，除了立委林國成辱罵身兼民進黨主席的賴清德總統外，沒想到支持者衝進黨部大樓蛋洗門牌。民進黨秘書長林右昌今天表示，對脫序行為感到遺憾，更是民主最壞示範，民進黨會依據相關法律追究責任。
罷免投票進入倒數5天，林右昌昨晚特別從基隆開車到花蓮再次挺罷免行動，參加罷免團體今天舉辦的「心中有國旗，罷免傅崐萁」公開廣告活動。
針對民眾黨昨天的反罷免活動與後續行為，林右昌表示，民眾黨主席黃國昌昨天選在民進黨部樓下，舉辦大型集會造勢活動是種挑釁外，也發生許多令人感到遺憾的事。
林右昌說，林國成在眾人面前飆三字經辱罵國家元首，不論是對元首或是對任何一個人，這都是不應該的事情；還有民眾跑到中央黨部丟雞蛋，黨部第一時間已蒐證報警處理，對於這樣的脫序行為絕對會依據相關法律追究責任。
林右昌指出，民眾黨昨晚在所有國人面前做出最壞示範，還以為是統促黨或其他暴力傾向政黨的集會活動，很難想像這樣的脫序行為，居然是發生在號稱「理性、中間、白色」民眾黨的集會場所，直呼這是民主最壞示範。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言