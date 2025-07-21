造勢罵賴清德「三字經」砸雞蛋 簡舒培批民眾黨帶頭「歹鬼𤆬頭」

大罷免第一波投票倒數5天，藍綠白積極動員呼籲選民出門投票，而民眾黨昨天在民進黨中央黨部樓下舉辦造勢，立委林國成很嗆賴總統三字經，甚至有民眾砸民進黨部雞蛋引發爭議，綠議員痛批，民眾黨「歹鬼𤆬頭」（台語，指帶壞榜樣）第一時間還想切割「太沒擔當」。

民進黨北市議會黨團今起開始為起一周罷免車掃，早上先到大安區從古亭國小出發，包含黨團總召陳慈慧、議員簡舒培、王閔生、趙怡翔、顏若芳與地方罷團「大安強強滾」、「台灣出來罷」，雖然天候不佳，但掃街車隊仍如期出發。

議員王閔生說，罷免目的就是讓國會回歸正常，讓國家發展有未來的方向，羅智強是一個「哪裡有聲量往哪裡走」的委員，現在又與傅崐萁領導國民黨團，仗著「藍白合」多數，在國會中毀憲亂政，通過一些對國家未來發展不利法案，要站出來投下同意罷免，讓國會有多可靠立法委員。

「台灣出來罷」代表六六指出，若罷免行動失敗，中國大陸政黨將無所畏懼，更會加碼統戰、干預甚至滲透台灣，包含西藏、新疆、香港在中共統治下已經什麼都不剩，所有關心的民生議題都將一個都不是。

面對昨日民眾黨在民進黨中央黨部樓下舉辦造勢集會，立委林國成對賴清德總統辱罵「三字經」，更有民眾衝下民進黨黨部砸雞蛋，簡舒培痛批，民眾黨現階段只剩下情緒與仇恨的動員，昨天集會台上委員發言，動員支持者情緒，導致兩位民眾衝上民進黨中央黨部丟雞蛋，這樣「歹鬼𤆬頭」，第一時間卻是切割「也太沒有擔當了吧」。 民進黨北市議會黨團今起開始為起一周罷免車掃，早上先到大安區從古亭國小出發，包含黨團總召陳慈慧、議員簡舒培、王閔生、趙怡翔、顏若芳與地方罷團「大安強強滾」、「台灣出來罷」，雖然天候不佳，但掃街車隊仍如期出發。記者林俊良／攝影

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