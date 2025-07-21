評估關稅衝擊影響 管中閔：政策不確定性是最大威脅

美國對等關稅大限將至，台美至今仍未達成協議，在野黨今天提出民間版衝擊影響評估，總結五大政策提供政府對症下藥。台大前校長管中閔表示，台美關稅如果超過20%，三成中小企業應收恐將重挫，現在對於國內廠商而言，最大的威脅就是不確定性。

面對美國政府對等關稅衝擊，國民黨與民眾黨在今年4月舉行「在野領袖峰會」，在野黨決定合作搭建平台，提出民間版衝擊影響評估，管中閔隨後同意出任平台召集人。國民黨國家政策研究基金會、民眾黨政策會上午舉行記者會共同公布「民間版衝擊影響評估」期中報告。

民眾黨政策會執行長賴香伶說明，2025年4月2日，美國總統川普宣布將對部分台灣產品加徵32%「對等關稅」震撼產業界，政府面對貿易風暴來襲，談判進程卻遲遲不公開，導致企業無所適從，社會焦慮感也加劇，在野黨組成「民間版衝擊影響評估小組」，希望以民間力量先行掌握真實情況，也藉此補足官方資訊的真空。

管中閔表示，中國大陸與美國GDP成長率的變動，對於台灣來說皆有顯著影響，尤其要注意美國關稅對於中國大陸的經濟衝擊，因為後者的經濟變動也會牽連台灣，台灣應該重新思考政策方向，轉換中美經濟壓力為國內經濟結構調整的動力，重建穩定的兩岸關係，並且平衡對美政策。

管中閔指出，本次受訪的238家廠商當中，88.5%為200人以下的中小企業，超過半數已經受到關稅直接影響，而在模擬10％的關稅情境之下，近六成企業認為營收將小幅下降或無明顯變動，但是一旦課徵幅度提高至20%，超過半數企業預估營收將10%至30%，其中更有26%直指恐怕損失超過三成以上。

管中閔再指，規模50人以下的小型企業所受衝擊最劇烈，高達35.8%預測營收將減少30%，這類企業通常資本薄弱、客戶集中、議價能力有限，一旦遭遇外部貿易壓力，恐怕將難以撐過長期陣痛期。

報告也指出，在模擬美國課徵20%對等關稅的情境之下，傳統產業勢必成為首波受創的族群，高達六成以上廠商預估營收縮水超過三成，而即便是電子、資通訊等外銷主力產業，也有超過四成廠商預估營收將明顯下滑，台灣整體出口結構恐面臨深層衝擊。

國民黨智庫國政基金會財經召集人林祖嘉表示，目前有五大難題浮上水面，分別為匯率劇烈波動、電價與綠電、AI與綠色轉型門檻、缺工與人才排擠及政府協助政策的資訊落差，民間提出五大政策建議供政府對症下藥，依序為穩定匯率、檢討能源政策、擴大安定就業措施與勞工保障、設立AI轉型專責單位，還有建立貿易協助單一窗口。

國民黨立委賴士葆認為，台美關稅至今仍無結果，政府談判過程完全黑箱，即便當中可能涉及機密，日本首相石破茂卻能大聲說出「汽車不可能零關稅」，反觀賴清德總統只說了一句「關稅從零談起」，在在引發在野黨及民間憂心，因為台灣根本就是跪著談。

民眾黨立委黃珊珊也說，各界呼籲政府提出衝擊影響評估，但是至今沒有任何朝野立委收到報告，儘管有人抱持樂觀也有人感到悲觀，但是台灣將要犧牲與換取的東西，還有人民與廠商將要如何面對，「人民不知情，國會也無法參與，比服貿黑箱還要黑箱。」

管中閔表示，目前受限於資源的匱乏，提出的報告相對不完整，但是至少是第一份衝擊影響評估，希望政府及其轄下智庫做出更多評估，目前對於國內廠商而言，最大的威脅就是不確定性，關稅數字也許未來幾天就會公布，無論是評估報告、匯率市場或輔導措施，民間都會持續盡量跟政府配合，確保廠商能夠獲得最大支持。

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