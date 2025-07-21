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罷團救國說惹議 徐巧芯酸：怎不見10億元建立黑熊勇士的300萬人

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯（左）邀請前中廣董事長趙少康車（右2）車隊掃街前受訪。記者邱書昱／攝影
國民黨立委徐巧芯（左）邀請前中廣董事長趙少康車（右2）車隊掃街前受訪。記者邱書昱／攝影

罷免投票倒數，國民黨立委徐巧芯今早邀請前中廣董事長趙少康車隊掃街，媒體問到罷免團體被問不去救災搞罷免，回應罷免就是救國等言論，徐巧芯受訪表示，這也不是第一次講這種話，更酸八炯、罷免領銜人曹興誠，不是最在乎全民防衛韌性？10億元建立黑熊勇士300萬人？怎麼都沒有看到？

徐巧芯表示，第一次是有名短頭髮的黑色衣服女孩，被問到說怎麼不去救災呢？結果回應說我們在救國，救災就交給問的阿伯，口氣還非常的戲謔，可見沒有將台南、中南部的災民苦痛放在心上。

她也說，第二是當天的罷團的造勢晚會上，主持人直接說，罷免也是在救災，這其實分散了中南部災民受到的水深火熱、這些苦痛的焦點，以及浪費媒體的資源，更妨礙到災民要發聲。

另外，徐巧芯也說，八炯也曾被一名大哥詢問，有空在大罷免為什麼不去救災？結果八炯回應只是一位公民，為什麼要去救災，「我想問你們不是最在乎什麼全民防衛韌性嗎？不是口口聲聲的都說這個什麼全動法、民防法，就是如果出現災害，要派所謂的公民救災？現在怎麼都沒看到？」

徐巧芯也酸，前陣子和曹興誠辯論時，她提到曹曾經說要花10億元來建立黑熊勇士300萬人、30萬的神射手，「如果真的有這些人的話，他們當然可以去救災。」結果罷免的護國遶境，就已經很接近南部了，結果只是取消兩天行程，「如果真的有這300萬的黑熊勇士，如果真的有花這10億元，為什麼不去協助救災？」

徐巧芯說，所以證明很多話都是謊言，很多事情都是空口說白話，很多事情都是講說捐了多少，結果之後根本沒有，就是用所謂的反共護台這種話術來哄騙台灣人民，其實就是要打壓異己，幫賴清德洗滌人心。

趙少康表示，不管青鳥、黑熊，其實都和民進黨政府是一墨相成，根本沒有把救災放在最重要，賴清德到南部去，還叫年長者自己爬屋頂修理，就看得出來，而且以往國軍能去救災，現在都不能去，對於治國、經濟、救災都沒有放心裡。

黑熊 大罷免 徐巧芯

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