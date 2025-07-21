【重磅快評】擺拍治國 賴清德政績只在宣傳照的像框裡

賴總統辦公室主任陳羿伶穿軍服參加漢光演習，她得意將生平第一次配文「打掉重練」，高調po上社群平台。府發言人郭雅慧也被發現著軍裝出現演習現場，引起擺拍作秀爭議，民眾質疑「軍服是戲服嗎？」府方甩鍋稱，遵從國防部安排，並無違法。這就是賴政府最大的問題：擺拍治國視如平常，以為人民道德麻木，殊不知一幕幕擺拍秀都是點燃民怨的火柴棒。

就以上週為例，不只軍演擺拍，綠委也忙擺拍。立院在野黨團提出「剴剴條款」，加重兒虐刑責修法，民進黨團為反對而反對，引起民憤。表決通過後，綠委怕被民意出征，忙在議場貼海報喊支持，企圖擺拍掩蓋投票反對的事實。有如人格分裂。

賴總統更是沉溺擺拍不可自拔。他去台南勘災，帶著愛寵郭國文和林俊憲，和大批攝影，唯獨沒帶救災資源。現場為了沒人幫忙修屋頂及行動電話沒訊號，總統竟教訓災民。畫面外流，點燃民怨怒火。屋漏偏逢夜雨，卓內閣用台電搶修人員吃便當照片情勒民眾挺罷，恢復台電千億撥補案。怎料被台電南部工會爆料，這照片也是奉命擺拍。民眾炎上政府只知作秀擺拍，吃人血饅頭。賴總統竟無視民怨沸騰，非要再擺拍一次，和民意摃到底。

台電安排賴清德巡視義竹、新營，宣稱完工復電。只見總統又是大進場現身，基層人員排排坐喊口號，還有專人請總統在背包簽名，讓他擺拍爽嗨嗨。諷刺的是，既是復電完工大事，總統怎不去災區驗收？隔天。來自綠委陳亭妃的勘災影片給了答案。災後兩週，還是地獄景象，電訊依然「郭國文的有」。總統擺拍救災再次破功。

賴清德企圖用台電擺拍，向全民交代災後重建。賴辦主任用軍裝照，要為總統收割國防改革。「我拍故我在」，攝影官按快門，就等於總統完成國家治理。賴清德得以省略對災後復原必須的究責與反省，對災民應有的悲憫和責任感。他的親信輕率以一張堪比cosplay的軍裝照，表述國防改革，掩蓋這次演習是因美軍嚴格督導多時，而非賴總統治軍有成。殊不知，這有如賴皮寮違章的親信權力寫真，正暴露國軍為討好三軍統帥，盡作表面功夫。

蔡英文執政，被譏網紅治國。到了賴清德，一聲令下擺拍按快門，便以假亂真，隻手遮天，連說服的話術都全免。由於擺拍治國，不能彰顯總統英明神武的人與事，就被當作雜質掃到相機視窗框外，或被修圖抹去。如同台南災民被消失在國政之外，形同不存在。

歷經「團結十講」，民眾見識到賴清德草包程度。颱風和軍演更發人深省，原來總統除了擺拍治國，什麼都不會。他就像國父遺照般，活在宣傳照的像框裡。

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