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影／蓋牌台美關稅談判進度 葛如鈞批政治凌駕經濟

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
國民黨立委葛如鈞批評，民進黨政府為了大罷免蓋牌台美關稅談判進度，並舉出其他國家談判結果。記者曾原信／攝影
國民黨立委葛如鈞批評，民進黨政府為了大罷免蓋牌台美關稅談判進度，並舉出其他國家談判結果。記者曾原信／攝影

國民黨立法院黨團上午舉行「關稅不清 災民無援 只搞產業不辦國事 還要產業民眾犧牲多少」記者會，批評民進黨政府為了大罷免，蓋牌台美關稅談判進度，葛如鈞呼籲政府不要政治凌駕經濟民生。

葛如鈞表示談判前台積電已投資1650億美金到美國進行設廠，並且中油也預購阿拉斯加天然氣，但目前關稅具體談到如何，政府一直沒有說明。

台美 葛如鈞 大罷免

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