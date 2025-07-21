影／蓋牌台美關稅談判進度 葛如鈞批政治凌駕經濟

國民黨立法院黨團上午舉行「關稅不清 災民無援 只搞產業不辦國事 還要產業民眾犧牲多少」記者會，批評民進黨政府為了大罷免，蓋牌台美關稅談判進度，葛如鈞呼籲政府不要政治凌駕經濟民生。

葛如鈞表示談判前台積電已投資1650億美金到美國進行設廠，並且中油也預購阿拉斯加天然氣，但目前關稅具體談到如何，政府一直沒有說明。

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