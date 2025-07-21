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農業災害救助金不夠用 陳駿季：想辦法移緩濟急

中央社／ 台北21日電

農業部陳駿季今天表示，針對這次颱風丹娜絲及豪雨帶來的農業災損，相關救助金絕對不夠用，但只要是天災，農業部一定會想辦法，例如採取移緩濟急等方式解決。

立法院經濟委員會今天邀請經濟部、農業部、內政部、交通部首長及官員報告「丹娜絲颱風及0708豪雨災損及回復情形」，並備質詢。

民進黨立委賴瑞隆關切農業災害救助經費是否足夠。陳駿季答詢，今年農業災害救助金預算約新台幣39億元，但年初因低溫造成農業災害，之前已用掉約22億元，這次颱風丹娜絲及豪雨造成農損，目前已達32.5億元，經費絕對不夠。

陳駿季說，以往農業災害救助金不足時，會向行政院爭取第二預備金，但因撥補經費被刪減，根據會計相關規定，不能動支第二預備金。

陳駿季表示，無論如何，只要是天災，農業部會一定會對農損補助想辦法，例如透過移緩濟急等方式。

賴瑞隆也希望農業部在農損救助上，採取從寬從優從速從簡。

陳駿季表示，這次在農損救助上，農業部採取主動公告，比以往先由地方政府提報方式，行政流程可從原本1星期減少至3天。

根據農業部提出報告，農業部目前已公告10縣市納入救助範圍，包括：苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣，包括農、林、漁、牧等產業，已公告救助品項共844項。

農業部 陳駿季 丹娜絲颱風

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