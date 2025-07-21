快訊

雨區擴大！8縣市豪大雨特報 台東升級大豪雨

台人最愛旅遊不再是日本 國銀最新統計「這國」Q2刷卡暴衝280%

聯外道路被土石流淹沒 花蓮卓溪鄉立山國小停班停課

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗君傳本周再赴美談關稅 葛如鈞示警一情況恐不及因應

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團今上午開「關稅不清 災民無援 只搞政治 不辦國事 還要產業、民眾犧牲多少？」記者會，立委葛如鈞出席說明。記者李成蔭／攝影
國民黨立法院黨團今上午開「關稅不清 災民無援 只搞政治 不辦國事 還要產業、民眾犧牲多少？」記者會，立委葛如鈞出席說明。記者李成蔭／攝影

傳行政院副院長鄭麗君本周將再率團赴美進行第四輪實體關稅談判，力拚稅率低於20%，國民黨立委葛如鈞今天示警，政府喊出20%以下，代表在談判過程中美方已經有個數字，中間若沒拿捏好，可能換來美國一句「too late」，而我方政府對談判過程不透明，也沒找產業溝通，若談不下來會很危險，應趕緊有相應措施。

美國對等關稅大限將至，台美至今仍未達成協議。據了解，鄭麗君最快本周赴美，就對等關稅經貿議題展開第四輪實體磋商，盼推進談判進度，目前仍以對等關稅低於20％為目標。

葛如鈞感嘆，不是要唱衰台灣，但民進黨過去一直說台美關係史上最好，那現在應該藉此證明；然後這次談判團隊中，派了文化專業人士去談，甚至共諜案主角也是談判人員之一，但關鍵的經濟部長卻沒出現？還是希望能談出好結果，尤其絕不能對美零關稅。

葛如鈞分析，從過去經驗來看，美國總統川普是「講好就別再黏」，不能說為得到更多個人利益而不願接受談判結果，像烏克蘭總統澤倫斯基過去就是一個案例，所以談判是藝術。現在我方政府喊出25%往下談，甚至傳出談到20%以下，那表示美方已經有一個數字，我方若沒在中間拿捏好，可能換來美方一句「too late」。

葛如鈞認為，現在情勢就是牌放在桌面上看要不要接受，我方此時應該趕緊有相應措施，否則若談不下來就對台灣太危險。這次我方政府並沒有事前與產業溝通，過程更沒有透明，這不只是經濟問題，甚至還有科技影響度、國家信任度等問題，所以應該全面的因應，若數字不如人意，朝野要來趕快面對。

國民黨立法院黨團今上午開「關稅不清 災民無援 只搞政治 不辦國事 還要產業、民眾犧牲多少？」記者會，立委葛如鈞出席說明。記者李成蔭／攝影
國民黨立法院黨團今上午開「關稅不清 災民無援 只搞政治 不辦國事 還要產業、民眾犧牲多少？」記者會，立委葛如鈞出席說明。記者李成蔭／攝影

美方 葛如鈞 台美關係

延伸閱讀

葛如鈞批數發部提AI基本法跳票 失信國人

普發現金違憲？ 大法官提名人：有爭議

影／美國對台對等關稅新稅率引關注 鄭麗君返台未正面回應談判進展

台美關稅有結果？鄭麗君明晨返台 知情人士揭談判內情

相關新聞

【重磅快評】擺拍治國 賴清德政績只在宣傳照的像框裡

賴總統辦公室主任陳羿伶穿軍服參加漢光演習，她得意將生平第一次配文「打掉重練」，高調po上社群平台。府發言人郭雅慧也被發現...

日本政壇變局 學者：石破茂及自民黨處境不如預期惡劣

日本參議院改選結束後，長期執政的自民黨落入55年來首度在參院、眾院都落入少數席次困境。學者們分析，日本首相石破茂所屬的自...

罷團救國說惹議 徐巧芯酸：怎不見10億元建立黑熊勇士的300萬人

罷免投票倒數，國民黨立委徐巧芯今早邀請前中廣董事長趙少康車隊掃街，媒體問到罷免團體被問不去救災搞罷免，回應罷免就是救國等...

鄭麗君傳本周再赴美談關稅 葛如鈞示警一情況恐不及因應

傳行政院副院長鄭麗君本周將再率團赴美進行第四輪實體關稅談判，力拚稅率低於20%，國民黨立委葛如鈞今天示警，政府喊出20%...

虐童致死判死刑能有效嚇阻？律師指出盲點：恐增加藏屍動機

立法院三讀通過「剴剴條款」，凌虐未滿七歲孩童致死處死刑或無期徒刑等。對此，律師林智群發文，稱此法條反而促使施暴者讓受虐小孩「消失」，甚至增加藏屍可能性，擔憂此法律無法嚇阻人，反而會提高滅證的可能性。

風災釀政治風暴 綠基層憂大罷免抓戰犯人人自危

大罷免進入關鍵倒數，中南部縣市因非罷免區，民進黨內原以為區域立委可成為助講大罷免戰將，但如今必須個個固守本命區，再加上賴清德總統赴災區勘災，接連爆出要社區自救、要長輩自己爬屋頂等「金句」，釀災民不滿。黨內憂心，大罷免需要仇恨值，但這場政治風暴，卻將仇恨值從國民黨轉回民進黨身上，大罷免風向恐「大逆轉」；基層更指中央、地方矛盾越來越明顯，許多人抱著「為了不要被抓戰犯而去響應」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。