鄭麗君傳本周再赴美談關稅 葛如鈞示警一情況恐不及因應
傳行政院副院長鄭麗君本周將再率團赴美進行第四輪實體關稅談判，力拚稅率低於20%，國民黨立委葛如鈞今天示警，政府喊出20%以下，代表在談判過程中美方已經有個數字，中間若沒拿捏好，可能換來美國一句「too late」，而我方政府對談判過程不透明，也沒找產業溝通，若談不下來會很危險，應趕緊有相應措施。
美國對等關稅大限將至，台美至今仍未達成協議。據了解，鄭麗君最快本周赴美，就對等關稅經貿議題展開第四輪實體磋商，盼推進談判進度，目前仍以對等關稅低於20％為目標。
葛如鈞感嘆，不是要唱衰台灣，但民進黨過去一直說台美關係史上最好，那現在應該藉此證明；然後這次談判團隊中，派了文化專業人士去談，甚至共諜案主角也是談判人員之一，但關鍵的經濟部長卻沒出現？還是希望能談出好結果，尤其絕不能對美零關稅。
葛如鈞分析，從過去經驗來看，美國總統川普是「講好就別再黏」，不能說為得到更多個人利益而不願接受談判結果，像烏克蘭總統澤倫斯基過去就是一個案例，所以談判是藝術。現在我方政府喊出25%往下談，甚至傳出談到20%以下，那表示美方已經有一個數字，我方若沒在中間拿捏好，可能換來美方一句「too late」。
葛如鈞認為，現在情勢就是牌放在桌面上看要不要接受，我方此時應該趕緊有相應措施，否則若談不下來就對台灣太危險。這次我方政府並沒有事前與產業溝通，過程更沒有透明，這不只是經濟問題，甚至還有科技影響度、國家信任度等問題，所以應該全面的因應，若數字不如人意，朝野要來趕快面對。
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