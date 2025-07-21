【專家之眼】行政院會咬牙普發現金或始亂終棄當渣男？

行政院於今年4月24日通過總經費4,100億元的特別條例草案，發函立法院審議。國民黨團一方面推動「還稅於民」，主張以2,350億元的經費普發現金，每位國人10,000元；另一方面則堅決反對行政院規劃撥補台電的1,000億元經費。經過這一加一減的調整後，經費暴增1,350億元；藍白聯盟主導的立法院，最終三讀通過的特別條例總經費高達5,450億元。

行政院在這場特別條例的政治博弈明顯失敗，所提出的草案，不僅遭立法院大幅更動，內容與原始設計相去甚遠，經費規模也大幅增加，甚至連條例的名稱都被改了過來，硬是塞進「提升民眾消費韌性」等字眼。然而，面對敗局，行政院竟然出現了翻臉不認帳的跡象，一邊揚言提出釋憲，一邊表示未必會編列普發現金的預算，簡直是把執政當兒戲，活脫脫的「政治渣男」行徑。

回顧「還稅於民」的口號與「普發現金」的訴求，這些原本源自於民間團體的抗稅運動，卻在蔡英文總統第二任期的最後，一躍成為政府政策，還被當作政績宣揚。如今，行政院為了爭取4,100億元的經費，提出特別條例草案，卻遭藍白兩黨聯手提出普發現金反制，結果「豬羊變色」；其實是自食惡果，玩火自焚。以下說明。

時間回到仍是國民黨執政的103年，政府稅收開始出現結構性的超徵；103至106的四個政府會計年度，全國賦稅收入超徵金額合共5,204億元。有民間團體開始宣稱稅收超徵是違法稅單、橫徵暴斂，超徵稅收必須「還稅於民」，要求發放全民每人22,000元。如此偏激的主張，雖然有人附和，終究成不了氣候。但在政黨輪替後，超徵金額持續創新高，且「還稅於民」的議題開始與選舉掛勾，一切就變了調。

繼110年度出現4,327億元超徵稅收後，111年度稅收超徵金額更是高達5,237億元，其中中央政府（不含特種基金）超徵金額占4,002億元。同年年底舉行的九合一選舉期間，在野黨喊出了「還稅於民、普發現金」的主張，在第一時間遭到執政黨明確反對。然而，隨著選舉結果揭曉，執政黨慘敗，整體政治氛圍迅速轉變。

在敗選後整理戰場的煙硝塵漫中，總統蔡英文召開國安高層會議，討論如何分配超徵稅收。在總統表態後，行政院長蘇貞昌隨之態度丕變，制定並通過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，編列總額3,800億元的特別預算，其中1,400億元用於普發現金，每位國人發放6,000元。

就在這段決策過程中，筆者一次又一次的撰文並接受媒體採訪，大聲疾呼：在稅收預測機制失靈、國債規模不斷上升的情況下，稅收超徵並不代表財政有餘裕；主張以普發現金方式將超徵稅收「還稅於民」，實屬對國家財政的運作與管理缺乏基本認識所產生的錯誤思維。

然而子規啼血，喚不回東風；再多的文字與呼籲，終究無法扭轉政治考慮的決策。在政治凌駕專業、民粹吊打理性的現實下，蔡英文政府執政末期的「還稅於民、普發現金」，打開了潘朵拉的盒子，財政紀律失防，政策場域開始群魔亂舞、百鬼夜行。

112年度全國稅收預算達成率為112.6%，連續出現大幅超徵，總金額達3,860億元，其中中央政府部分占2,934億元；「還稅於民、普發現金」的議題，馬上發酵。接手執政的總統賴清德及其內閣團隊採審慎態度應對，挾大選勝利的政治優勢登台，成功擋下各界推動重啟發放現金的壓力。

進入113年度後，稅收表現超上加超，全國超徵金額達5,283億元，更勝111年度，創下有史以來最高紀錄，其中中央政府部分占3,757億元。由於行政院於113年所提出補助台電公司1,000億元追加預算遭立法院封殺，114年度中央政府總預算案又遭在野聯手刪減2,076億元，再加上諸多政策（例如，TPASS通勤月票）經費即將於114年底到期，為爭取經費，腦筋就動到了超徵稅收上。

恰逢川普對等關稅風波，於是行政院以「因應國際情勢、強化經濟社會及國土安全韌性」為名，提出開啟本文討論的4,100億元經費特別條例草案。

接下來如何收場？行政院是否會自認悲催，咬牙接受藍白通過的版本普發現金？還是當始亂終棄的政治渣男，無視立法院三讀通過的法律，我行我素按自己想法提出預算？我想答案會決定於這個周末大罷免的結果。

商品推薦