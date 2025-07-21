政院經發會顧問會議7/22起登場 聚焦AI新十大建設

在台灣選舉史上，罷免從來不是一場單純的選後檢驗，而是民意與政局角力的放大鏡。台中市第四選區（西屯、南屯）被捲入的主角，是國民黨新生代立委廖偉翔。他以些微差距翻轉民進黨資深立委張廖萬堅，如今面對來自公民團體發動的「延長賽」。表面是期中考，實則已成2026市長戰與2028總統布局的前哨戰。 更重要的是，這個選區並非尋常戰場。中四橫跨西屯、南屯，是台中首善之區，不僅民間投資與人口成長快速，更是市政建設與中央政策的指標地帶。國民黨市長盧秀燕備戰2026連任、放眼2028，藍營深知，「台中一席都不能掉」。

2025-07-21 08:00