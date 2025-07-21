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政院經發會顧問會議7/22起登場 聚焦AI新十大建設

中央社／ 台北21日電

政院人士指出，行政院經濟發展委員會第2次顧問會議的首場分組會議，將在7月22日上午登場，預計討論AI新十大建設，包含智慧應用、關鍵技術、數位基磐等議題。

行政院長卓榮泰去年上任後，設置行政院經濟發展委員會，委員會工作重點為「創新經濟、均衡台灣、包容成長」，主責擘劃國家整體經濟發展方向及願景、擬定國家經濟發展策略，以及研析國家經濟發展關鍵興革事項。

政院人士表示，行政院經濟發展委員會第2次顧問會議將透過3場分組會議進行，第一場將在7月22日上午9時30分登場，除了報告歷次會議進度，包括兆元投資國家發展方案、打造台灣成為亞洲資產管理中心、國家人才競爭力躍升方案；也會觸及AI新十大建設，包含智慧應用、關鍵技術、數位基磐等議題。

政院人士指出，為了讓顧問能針對議題充分討論及發表意見，預計每場顧問會議將進行3小時。在3場會議後，行政院將會召開第4次委員會議，向民眾說明政府下一步政策規劃。

經發會依要點可邀請50位至60位經濟顧問，聘期2年，為無給職。創新經濟組由前行政院副院長林信義擔任召集人、均衡台灣組召集人為工總名譽理事長許勝雄，包容成長組召集人則由中研院院士朱敬一出任。

院士 行政院 經濟發展

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