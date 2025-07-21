虐童致死判死刑能有效嚇阻？律師指出盲點：恐增加藏屍動機
立法院三讀通過「剴剴條款」，凌虐未滿七歲孩童致死處死刑或無期徒刑。對此，律師林智群發文，稱此法條反而促使施暴者讓受虐小孩「消失」，甚至增加藏屍可能性，擔憂此法律無法嚇阻人，反而會提高滅證的可能性。
律師林智群在臉書發文，針對近期虐童致死可判死的法律，他直言警察查案，最難查的案子就是「失蹤兒童案」，只知道小孩不見了，只要保母不說，很難找出人到底埋在哪；彰化洪家滅門就是如此，到現在警方還未找到人，花蓮五子命案也是。就算警方找到，屍體也已經損毀，檢察官很難找到兒童被虐待的證據。
林智群指出，可能很多人會覺得既然保母不說，也可以判死刑，但實際上是，如果沒找到屍體，根本無法判刑，沒人知道保母是否是把孩子賣到其他國家去，警方將無法追蹤。
林智群透露，保母施虐案，當小孩消失社工可能會注意到，但若是父母施虐，身為小孩對外界唯一溝通管道，父母要小孩「消失」再容易不過了，根本不會有人察覺；到小孩入學年紀沒來上課時，警方要查已經來不及了，所有證據都被父母掩埋了。
林智群最後表示，當法律無法達到嚇阻目的，反倒提供施暴人滅證的動機，而不是把受虐小孩送醫，爭取救援機會，那修法就是失敗的。
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