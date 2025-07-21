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美國對等關稅倒數 學者：對台予取予求 美施壓更強勁

聯合報／ 記者張文馨／台北報導

美國對等關稅寬限期八月一日將至，台美仍未達成協議。針對當前情勢，學者提醒，台灣落入讓美方予取予求局面，關稅談判對產業衝擊尚未完全顯現，而美方接下來的施壓只會愈發強勁。

政治大學國關中心兼任研究員嚴震生分析，談判過程中，台灣願讓步的部分是否能滿足美國要求；台幣已升值約十三％，加上美國有十％基準關稅，還要再要求台灣市場和產業犧牲或開放更多，加總起來，台灣維持競爭力能承受的對等關稅也就是十％。

嚴震生說，民進黨執政是希望不要在經濟上過度依賴中國大陸，因此選擇往美國等地分散市場；如今美國掌握到台灣願意讓步的態度，所以對台予取予求。

淡江大學戰略研究所兼任副教授黃介正說，台灣目標到底是捍衛美國對台灣的信任？追求美國對台施加的關稅低於日韓？還是確保這波關稅實施後的產業衝擊在能接受範圍內？看不出賴總統有明確目標和底線思維；比較明確的是，賴總統正盡量滿足美國需求，以換取華府支持賴執政。

黃介正說，台灣對美貿易順差過高，加上美國是否要對台製晶片課稅問題始終未定案，目前沒有客觀的數據能導向美國會善待台灣；關稅談判過程中有很多分析，對產業的具體衝擊還沒完全顯現，他認為接下來美國的施壓會愈發強勁。

嚴震生表示，美國總統川普對等關稅的目的就是要施壓各國談判，在八月一日前沒達成協議，就是繼續談下去；川普的態度可能導致台灣內部疑美論更強，讓人懷疑的不是美國國會對台態度，而是川普的反覆無常，在共和黨議員被川普征服下，台灣未來在美能獲多少支持，才是較令人擔憂的。

黃介正 美國 川普 對等關稅 對台 嚴震生

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