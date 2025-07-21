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藍白今報告關稅衝擊 管中閔評估5成廠商受影響

聯合報／ 記者鄭媁王寓中／台北報導
台大前校長管中閔。記者林伯東／攝影
台大前校長管中閔。記者林伯東／攝影

台美關稅談判遲未公布，產業憂心忡忡。藍白兩黨智庫合作組成「民間版衝擊影響評估小組」，今將舉行記者會公布期中報告，並提出五項具體政策建議，以民間力量先行掌握真實情況，補足官方資訊真空，盼政府對症下藥，務實回應。

據了解，受訪的二百卅八家廠商中，逾八成八為兩百人以下中小企業。超過五成認為受到美國擬課關稅直接影響。在模擬百分之十關稅情境下，近六成企業認為營收將小幅下降或無明顯變動，一旦課徵幅度提高至百分之廿，逾半數企業預估營收將減少一至三成，其中更有二成六企業直指恐損失三成以上。

針對美國對等關稅衝擊，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌今年四月舉行在野領袖峰會後，邀請台大前校長管中閔擔任召集人，組成「民間版衝擊影響評估小組」，今天上午將在台大校友會館對外發表關稅衝擊評估期中報告。由民眾黨政策會執行長賴香伶主持，包括管中閔、國民黨智庫財經組召集人林祖嘉、立委賴士葆與黃珊珊都將與談。

知情人士指出，關稅衝擊來勢洶洶，中小企業首當其衝，產業倍感焦慮，政策資源卻無法落地，執政黨忙於大罷免，對美談判進度卻遲遲無法讓民眾了解，「執政黨不做，在野黨來做」。

據了解，期中報告針對美國經濟政策不確定性（ＥＰＵ）進行情境模擬，若ＥＰＵ指數上升，台灣ＧＤＰ將面臨約一年半的負面衝擊；會中提出五項具體政策建議，包括穩定匯率、穩定就業、推動ＡＩ轉型窗口等解方，呼籲政府務實回應。

記者江睿智／台北報導

近年因美中貿易戰、地緣政治影響，牽動全球供應鏈重組，經濟部統計，去年我外銷訂單國內生產比百分之五十一點四，較前一年大增二點三個百分點，為二○一○年以來新高。至於今年前五月外銷訂單國內生產比推升至百分之五十四點四，創近十八年同期新高。

藍白 美國 管中閔 對等關稅

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