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台美四輪談判關稅拚低於20% 鄭麗君最快本周赴美

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
行政院副院長鄭麗君（中）將再率團赴美，就經貿議題展開第四輪實體磋商，盼推進談判進度。圖／聯合報系資料照片
行政院副院長鄭麗君（中）將再率團赴美，就經貿議題展開第四輪實體磋商，盼推進談判進度。圖／聯合報系資料照片

美國對等關稅大限將至，台美至今仍未達成協議，行政院日前稱雙方已洽約下輪談判。據了解，行政院副院長鄭麗君最快本周赴美，就對等關稅經貿議題展開第四輪實體磋商，盼推進談判進度，目前仍以對等關稅低於廿％為目標。

談判過程中，我方對於美方如何定義洗產地，以及若出現洗產地情況，美國將對台灣採取何種措施，是越南的一口價，還是印尼的「關稅＋Ｎ」，都還未定案。據了解，美國商務部日前再度與我方溝通洗產地標準。

目前我方祭出事前加強防範、事中嚴查、事後嚴罰三項洗產地防線。據我方貿易法規定，出口貨品若要認定為我國產製（ＭＩＴ），除了「完全取得」和「完全生產」兩項指標，以及是否在台灣產生「最終實質轉型」，包括加工後稅則前六碼是否改變，以及附加價值比率是否超過卅五％。

知情人士稱，台灣原產地規則依循世界貿易組織（ＷＴＯ），美方可能要求多方面改變，包含提高附加價值比率，以及增加關稅；同時也有經貿專家研判，美國處理台灣洗產地問題，不會立即適用台灣所有產業，美國鎖定的應該是台灣輸美的資通訊產品。

美國總統川普四月初宣布對等關稅措施，台灣稅率為卅二％，讓我方談判團隊「壓力山大」，試圖在寬限期八月一日前爭取關稅豁免，或低於競爭對手國家。目前台美已歷經三輪實體談判，並在多項關鍵領域有共識。

據掌握，台美初步談定第四輪實體談判時間，鄭麗君最快本周將率經貿談判總代表楊珍妮再度赴美，相關籌備工作進行中。整體氛圍上，一名相關人士表示，我方談判團隊盼進度能有推展，無論簽署對外貿易框架協議，或是完整貿易協定，整體而言仍樂觀看待。

稅率方面，我方談判過程中出現「印尼模式」，也就是對等關稅從卅二％降至十九％，為目前亞洲最低，也給我方壓力和期待。但針對進度，行政院經貿辦仍三緘其口，強調台美雙方持續就對等關稅等經貿議題磋商溝通，有談判相關資訊，會再適時向大家報告。 

關稅 川普

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