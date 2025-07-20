喊話地方首長勿混淆視聽　政院：最終歲計賸餘非超收

在野主張中央去年超收5200多億元，應儘速浦發現金1萬元。行政院指出，地方首長對「公共債務法」等相關規定並不陌生，也理解沒有所謂的「超收」，且實收超出預算數並不等於「最終歲計賸餘」，希望地方首長不要持續誤導大眾，混淆視聽。

普發現金議題持續激起朝野攻防，台北市長蔣萬安今天說，中央去年超收5200多億元，4年超收1.8兆，希望政府依法盡速將1萬元發給民眾；台中市長盧秀燕昨稱，行政院長卓榮泰說去年超徵稅額5283億元只剩300多億元，必須要查。

行政院發言人李慧芝今天指出，相信地方首長應該都清楚決算書，所謂2024年度實收超出預算數的5000多億元是包含中央及地方在內的全國數字，依法地方政府會分配到700多億元，另也還要撥補基金，中央政府實際上僅有3757億元。

李慧芝表示，在這3757億元當中，依據公共債務法第12條等相關規定，必需要優先償債1900多億元，因此113年度歲計賸餘預估只會有1641億元，目前已經計入中央累計歲計賸餘4436億元之中，而政院版本強化安全韌性特別條例就預計使用其中的4100億元。

李慧芝指出，地方首長都擁有多年執政經驗，應該對於公共債務法等相關規定並不陌生，也都理解並沒有所謂的「超收」，而且實收超出預算數並不等於「最終歲計賸餘」，希望地方首長不要持續誤導大眾，混淆視聽。

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