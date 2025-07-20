喊話地方首長勿混淆視聽 政院：最終歲計賸餘非超收
在野主張中央去年超收5200多億元，應儘速浦發現金1萬元。行政院指出，地方首長對「公共債務法」等相關規定並不陌生，也理解沒有所謂的「超收」，且實收超出預算數並不等於「最終歲計賸餘」，希望地方首長不要持續誤導大眾，混淆視聽。
普發現金議題持續激起朝野攻防，台北市長蔣萬安今天說，中央去年超收5200多億元，4年超收1.8兆，希望政府依法盡速將1萬元發給民眾；台中市長盧秀燕昨稱，行政院長卓榮泰說去年超徵稅額5283億元只剩300多億元，必須要查。
行政院發言人李慧芝今天指出，相信地方首長應該都清楚決算書，所謂2024年度實收超出預算數的5000多億元是包含中央及地方在內的全國數字，依法地方政府會分配到700多億元，另也還要撥補基金，中央政府實際上僅有3757億元。
李慧芝表示，在這3757億元當中，依據公共債務法第12條等相關規定，必需要優先償債1900多億元，因此113年度歲計賸餘預估只會有1641億元，目前已經計入中央累計歲計賸餘4436億元之中，而政院版本強化安全韌性特別條例就預計使用其中的4100億元。
李慧芝指出，地方首長都擁有多年執政經驗，應該對於公共債務法等相關規定並不陌生，也都理解並沒有所謂的「超收」，而且實收超出預算數並不等於「最終歲計賸餘」，希望地方首長不要持續誤導大眾，混淆視聽。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言