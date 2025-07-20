籲地方首長勿混淆視聽 政院：最終歲計賸餘非超收
台北市長蔣萬安說，中央去年超收新台幣5200多億元，應儘速普發1萬元。行政院發言人李慧芝表示，地方首長對公共債務法並不陌生，也理解無所謂「超收」，且實收超出預算數不等於「最終歲計賸餘」，盼地方首長勿混淆視聽。
針對是否要普發現金1萬元，行政院長卓榮泰日前表示，若普發現金預估需舉債約1014億元，讓他內心交戰。
媒體報導，台北市長蔣萬安今天說，中央去年超收5200多億元，4年超收1.8兆，希望政府依法盡速將1萬元發給民眾。台中市長盧秀燕表示，按理中央去年超徵稅額5283億元，普發1萬元後還有2000多億元能用，但卓榮泰說超徵稅額只剩300多億元，那麼多錢到哪去了。
李慧芝今天透過新聞稿表示，相信地方首長應該都清楚決算書，所謂113年度實收超出預算數的5000多億元，是包含中央及地方在內的全國數字，依法地方政府會分配到700多億元，另還要撥補基金，中央政府實際上僅有3757億元。
李慧芝指出，在這3757億元當中，依公共債務法第12條等相關規定，必須優先償債1900多億元，因此113年度歲計賸餘預估只會有1641億元，目前已經計入中央累計歲計賸餘4436億元中，而政院版本強化安全韌性特別條例就預計使用其中的4100億元。
李慧芝表示，地方首長都擁有多年執政經驗，應該對於公共債務法等相關規定並不陌生，也都理解沒有所謂的「超收」，而且實收數超出預算數並不等於「最終歲計賸餘」，希望地方首長不要持續誤導大眾，混淆視聽。
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