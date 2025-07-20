賴清德出席全國技能競賽閉幕典禮 為金牌選手頒獎鼓勵

第55屆全國技能競賽閉幕暨頒獎典禮下午在南港展覽館舉行，勞動部長洪申翰邀請賴清德總統親自出席，並為全體參賽及優勝選手獻上祝福與期勉。

勞動部表示本屆全國賽以國際賽規格辦理，共辦理青年組56個職類、 青少年組13個職類，總共1,231名選手來到南港展覽館共襄盛舉。本屆競賽是11 月即將到來的「第3屆亞洲技能競賽」(WorldSkills Asia Taipei 2025)前哨戰，脫穎而出的選手，將有機會代表台灣參加第3屆亞洲技能競賽，及明年國際技能競賽。

賴清德總統致詞表示，「技職教育是台灣未來發展的關鍵」，政府將持續推動職業訓練與積極參與國際技能競賽，幫助選手在全球舞台上脫穎而出。賴清德強調，台灣將於11月主辦2025亞洲技能競賽，這不僅是展示台灣實力的舞台，更是全球競爭力的象徵。他呼籲年輕朋友們，「用技術打開世界的門，讓台灣成為全球技能人才的高地」並感謝各界對技能競賽的支持，讓年輕朋友「用技能圓夢」，為國家社會貢獻心力。政府將繼續努力，讓技職教育精益求精。 賴清德總統（中左）與勞動部長洪申翰（中右），出席第55屆全國技能競賽閉幕暨頒獎典禮，為全體參賽及優勝選手獻上祝福與期勉。記者林俊良／攝影 第55屆全國技能競賽今天邀請賴清德總統（前右二）出席閉幕暨頒獎典禮，頒發青年組金牌獎項，為全體參賽及優勝選手獻上祝福與期勉。記者林俊良／攝影 賴清德總統（前）出席第55屆全國技能競賽閉幕暨頒獎典禮，為全體參賽及優勝選手獻上祝福與期勉。賴清德致詞表示，「技職教育是台灣未來發展的關鍵」，政府將持續推動職業訓練與積極參與國際技能競賽，幫助選手在全球舞臺上脫穎而出。記者林俊良／攝影 賴清德總統（中左）與勞動部長洪申翰（中右），出席第55屆全國技能競賽閉幕暨頒獎典禮，為全體參賽及優勝選手獻上祝福與期勉。記者林俊良／攝影 第55屆全國技能競賽今天邀請賴清德總統（中）出席閉幕暨頒獎典禮，頒發青年組金牌獎項，為全體參賽及優勝選手獻上祝福與期勉。記者林俊良／攝影

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