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賴總統出席技能競賽　盼各行業隱形冠軍成長茁壯

中央社／ 台北20日電
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

總統賴清德今天出席全國技能競賽頒獎典禮，他表示，人才是國家競爭力的根本，政府持續擴大投資教育，就是要讓各行各業的隱形冠軍都能成長茁壯，讓台灣成為世界繁榮的推手。

勞動部今天舉辦「第55屆全國技能競賽暨第3屆亞洲技能競賽及第48屆國際技能競賽國手選拔賽－閉幕暨頒獎典禮」。第55屆全國技能競賽以國際賽規格辦理，包含青年組56個職類、青少年組13個職類，共計1231名選手共襄盛舉。

勞動部指出，本屆競賽為11月即將到來的「2025亞洲技能競賽」前哨戰，脫穎而出的選手將有機會代表台灣，參加今年亞洲技能競賽以及明年國際技能競賽。

賴總統致詞時表示，自己是武俠小說迷，台灣的堅強技術實力持續在國際上展現，這印證了「三百六十行，行行出狀元」及「高手在民間」。

賴總統提到，台灣是世界第21大經濟體、經濟自由度全球第4、世界競爭力全球第6，這些成就歸功於各行各業的專業技術人才；未來的選手們也將成為國家繁榮發展的重要支柱。

賴總統強調，人才是一個國家競爭力的根本，因此政府持續擴大投資教育，積極栽培專業技術人才，目標是全面提升產業實力，要讓各行各業的隱形冠軍都能成長茁壯，讓台灣成為世界繁榮的推手。

最後賴總統表示，政府今年啟動「青年百億圓夢基金」，支持18到30歲的年輕人出國交流，拓展國際視野，追逐自我夢想；同時期許即將在台灣舉辦的2025亞洲技能競賽，所有選手在接下來的選拔中全力以赴，將最好的成績留在台灣。

勞動部長洪申翰致詞時表示，無論是否奪牌，來參賽的都是贏家，這場競賽都不會是終點，盡心投入技能，是不會有輸家；參賽者對技能的投入，必然會在未來人生和職涯中發光發熱，甚至帶動產業、技術及人才創新，為社會創造更大價值。

洪申翰強調，勞動部也有責任，協助拉高技職在職場上的「市場價值」，在進入職涯時，能夠有更好的待遇和勞動條件，他認為這就是最實際的「重視技能價值」。

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