林佳龍訪巴拉圭受網紅款待　道地美食牽起兩國情誼

外交部長林佳龍在社群媒體表示，日前率團出訪巴拉圭時，當地百萬網紅Yolanda Park（朴智擎）邀請享用巴拉圭料理，傳遞對台灣的真摯心意，也象徵兩國友誼早已超越語言與距離。

林佳龍在Instagram發文表示，Yolanda於今年4月訪台，當時邀請她與來自瓜地馬拉的網紅Allison一起造訪「湯瑪仕肉舖」，體驗結合蔥抓餅與巴國牛肉的台式創意料理。

林佳龍日前訪巴拉圭期間與Yolanda合拍影片，受到最佳東道主Yolanda的款待，親自準備滿桌道地美食，要讓訪團「吃到愛上巴拉圭」。

林佳龍說，這次Yolanda準備3道經典巴拉圭料理，其中包括巴拉圭傳統的「巴拉圭湯」，有Sopaparaguaya與Chipa Guazú一乾一濕的版本，雖名為湯，實則為鹹蛋糕口感，還有Q彈起司餅Mbejú、馬黛煎茶Cocido，以及林佳龍最喜愛、被稱為「世界上最好喝的湯」的玉米球雞湯Vori Vori。

林佳龍表示，今年是台巴建交68週年，為慶賀兩國邦誼，此行不僅視察台巴科技大學與電動巴士先導計畫，也率領30餘家台灣企業代表視察位於東方市的台巴智慧科技園區。台灣人很喜愛巴拉圭，台灣是巴國牛肉第2大出口國、豬肉第1大出口國，期盼巴拉圭的雞肉也能出口到台灣，讓台灣人享受到巴拉圭美食。

林佳龍說，每道料理都傳遞Yolanda對台灣朋友的誠摯心意，也象徵著台巴情誼早已超越語言與距離，彼此友善、自然又真誠。他在Yolanda教學下練習瓜拉尼語「Rohayhu Paraguay」（我愛巴拉圭），向巴國民眾問好。

林佳龍最後提到，特別感謝Yolanda的熱情招待，也期盼她未來再次到訪台灣，讓台巴人民的情誼持續延續、深化。

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