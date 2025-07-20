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能否普發現金？ 政院、藍營各執一詞

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對今年普發現金到底要不要舉債？行政院與國民黨各執一詞。（賴士葆臉書）
針對今年普發現金到底要不要舉債？行政院與國民黨各執一詞。（賴士葆臉書）

針對行政院長卓榮泰17日召開記者會，表示普發現金需要舉債1014億，藍委賴士葆受訪時反駁說，7月底會辦決算，即可將去年超收的稅金5283億元入帳，不用舉債即可普發現金；同黨立委柯志恩也說，今年預算有剩、採購戰機預算不一定全數執行，且稅收有超徵可能，普發現金一萬元應可不必舉債。

國庫剩下多少錢？

針對國民黨團通過5450億的特別預算，其中包括2300億元普發現金，行政院長卓榮泰表示，歷年來預算多出1.8兆，但扣掉地方政府2804億、移撥特種基金1957億、債務還本8932億、109到111年特別預算150億、112到114年疫後特別預算，再加上非稅課收入、歲出差異數，才有4436億的賸餘，若加上普發現金5450億，未來恐新增舉債1014億。

但國民黨立委賴士葆受訪時強調，卓榮泰說歲計賸餘只剩335億，事實上過去4年稅金超收超過1.8兆，根據慣例，7月底會辦決算，屆時會將去年超收的稅金5283億元入帳，根本不用舉債即可普發現金。台北市長蔣萬安也以此說法表示，政府是以時間差欺騙民眾，希望政府依法儘速普發1萬元現金。

今年也可能超徵

「普發現金可以不用舉債！」國民黨立委柯志恩也說，卓榮泰提出的數字表面上看起來正確，卻刻意忽略三個重要事實。一、今年度預算預估有984億元剩餘；二、戰機採購共計66架，目前僅交付1架，執行不如預期，150億預算今年不一定全數執行；三、今年稅收仍有超徵。

柯志恩表示，若加計984億賸餘與戰機採購延宕所節省的支出，或許不必舉債。她認為，2021年至2024年課稅超收1.8兆元，拿其中2350億給全民，不論是應急、刺激消費或活絡經濟，皆有其正當性與政策效益。她也質疑，如果4100億舉債有道理，2350億舉債就不合理？盼卓榮泰想想，1萬元對多數庶民是多麼珍貴的收入。

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發現金 柯志恩 卓榮泰

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