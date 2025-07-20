罷免黃金周！藍找許崑源遺孀 綠用葉霸「客家牌」助陣
距離726罷免投票日只剩下6天，國民黨花蓮縣黨部與泛綠團體加強陸戰，今天下午分別於吉安鄉黃昏市場、花蓮市中山路與中正路口宣講。藍營邀請高雄前議長許崑源遺孀、婦女團體聲援立委傅崐萁；台灣客家聯盟協會主打客家牌，要聲援客家人、挺罷的「葉霸」葉春蓮老師。
國民黨縣黨部指出，為聲援立法院總召傅崐萁，反對民進黨動用國家機器惡意罷免，高雄前議長許崑源遺孀林絲娛，將在今天下午5時，率領高雄婦女團體成員前往花蓮吉安鄉哈囉廣場路口聲援反罷免。
縣黨部表示，本次行動將展現南部婦女力量，支持捍衛正義、反對打壓民意，強調民主不該淪為報復工具。林絲娛也將在現場發表公開談話，呼籲全民團結守護台灣民主價值。
退休老師葉春蓮時常在路口拿牌子挺罷免引起熱議，台灣客家聯盟協會為了聲援她，選擇今天下午4時30分在花蓮市中山路與中正路口宣講，客委會前副主委鍾孔炤、黃永達教授、台灣客家聯盟協會、台灣客家鄉親代表等出席，支持罷免行動。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言