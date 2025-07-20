罷免黃金周！藍找許崑源遺孀 綠用葉霸「客家牌」助陣

距離726罷免投票日只剩下6天，國民黨花蓮縣黨部與泛綠團體加強陸戰，今天下午分別於吉安鄉黃昏市場、花蓮市中山路與中正路口宣講。藍營邀請高雄前議長許崑源遺孀、婦女團體聲援立委傅崐萁；台灣客家聯盟協會主打客家牌，要聲援客家人、挺罷的「葉霸」葉春蓮老師。

國民黨縣黨部指出，為聲援立法院總召傅崐萁，反對民進黨動用國家機器惡意罷免，高雄前議長許崑源遺孀林絲娛，將在今天下午5時，率領高雄婦女團體成員前往花蓮吉安鄉哈囉廣場路口聲援反罷免。

縣黨部表示，本次行動將展現南部婦女力量，支持捍衛正義、反對打壓民意，強調民主不該淪為報復工具。林絲娛也將在現場發表公開談話，呼籲全民團結守護台灣民主價值。

退休老師葉春蓮時常在路口拿牌子挺罷免引起熱議，台灣客家聯盟協會為了聲援她，選擇今天下午4時30分在花蓮市中山路與中正路口宣講，客委會前副主委鍾孔炤、黃永達教授、台灣客家聯盟協會、台灣客家鄉親代表等出席，支持罷免行動。

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