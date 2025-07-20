快訊

讓可樂再次偉大？用蔗糖取代玉米糖漿就能把可樂變健康飲料嗎

中職／曾總暖心安排 胡金龍1棒一壘、林智勝2棒游擊告別明星賽

風災後14天台南災區訊號仍未恢復 陳亭妃開轟：通訊救災根本零分

罷免黃金周！藍找許崑源遺孀 綠用葉霸「客家牌」助陣

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
距離726罷免投票日只剩下6天，國民黨花蓮縣黨部今天下午將在吉安鄉黃昏市場宣講，邀請高雄前議長許崑源遺孀、婦女團體聲援立委傅崐萁。圖為昨天國民黨反罷免活動。本報資料照片
距離726罷免投票日只剩下6天，國民黨花蓮縣黨部今天下午將在吉安鄉黃昏市場宣講，邀請高雄前議長許崑源遺孀、婦女團體聲援立委傅崐萁。圖為昨天國民黨反罷免活動。本報資料照片

距離726罷免投票日只剩下6天，國民黨花蓮縣黨部與泛綠團體加強陸戰，今天下午分別於吉安鄉黃昏市場、花蓮市中山路與中正路口宣講。藍營邀請高雄前議長許崑源遺孀、婦女團體聲援立委傅崐萁；台灣客家聯盟協會主打客家牌，要聲援客家人、挺罷的「葉霸」葉春蓮老師。

國民黨縣黨部指出，為聲援立法院總召傅崐萁，反對民進黨動用國家機器惡意罷免，高雄前議長許崑源遺孀林絲娛，將在今天下午5時，率領高雄婦女團體成員前往花蓮吉安鄉哈囉廣場路口聲援反罷免。

縣黨部表示，本次行動將展現南部婦女力量，支持捍衛正義、反對打壓民意，強調民主不該淪為報復工具。林絲娛也將在現場發表公開談話，呼籲全民團結守護台灣民主價值。

退休老師葉春蓮時常在路口拿牌子挺罷免引起熱議，台灣客家聯盟協會為了聲援她，選擇今天下午4時30分在花蓮市中山路與中正路口宣講，客委會前副主委鍾孔炤、黃永達教授、台灣客家聯盟協會、台灣客家鄉親代表等出席，支持罷免行動。

許崑源 花蓮 罷免 客家人 傅崐萁

延伸閱讀

罷免投票倒數 花蓮「挺美小隊」日出大道辦晚會籲公民站出來一人拉2票

傅崐萁批民進黨不提救災特別條例 郭國文：和林俊憲早有提案

韓國瑜風雨中車掃遭嗆「同意罷免」 他笑著拱手反應曝光

曹興誠「職棒假球說」大翻車 傅崐萁：玷汙國球、全民譴責

相關新聞

【重磅快評】賴清德讓童子賢與曾文生迎來的最大尷尬

核三公投定8月23日進行投票，藍白合推出民眾黨主席黃國昌、和碩聯合科技董事長童子賢等5人擔任公投辯論正方代表，外界不免臆...

綠議員酸不能去東非不開心 趙少康嗆：封鎖萬板大橋是要保護賴清德

中廣前董事長趙少康昨在板橋造勢場，致詞指賴總統發動史上最長漢光演習，其中一場在新北封鎖萬板大橋演習，目的是保護賴清德，遭...

北市每人發2萬元？ 李彥秀嗆：吳思瑤先跟綠議員溝通

中央普發現金1萬元與否，引朝野互槓。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤日前喊話台北市長蔣萬安「台北市民每人普發2萬元」，國民黨立...

罷免黃金周！藍找許崑源遺孀 綠用葉霸「客家牌」助陣

距離726罷免投票日只剩下6天，國民黨花蓮縣黨部與泛綠團體加強陸戰，今天下午分別於吉安鄉黃昏市場、花蓮市中山路與中正路口...

從加州高鐵蓋17年被斷糧 看美國衰敗的危機

7月16日，美國總統川普發文宣佈，聯邦政府將不再為加州高鐵項目提供任何資金，他將這條高鐵路線稱之為「災難性、嚴重超支通往虛無的高鐵」，並指責加州州長紐森領導無能，說這個項目已耗費數千億美元，卻「從未兌現承諾、永遠無法交付」。

賴清德、曹興誠接連失言 綠營冒冷汗憂大罷免大翻盤

大罷免首波投票7月26日登場，罷免團體及民進黨、國民黨與民眾黨把握最後時間催票。據了解，綠營評估，藍綠兩黨各自的支持者大致都已「歸隊」，大罷免能否成功，關鍵除了投票率，誰能爭取到多一點中間選民青睞，將左右最終勝負；然而，投票前夕，賴清德總統在「團結十講」以及勘災的發言，加上罷免重要推手曹興誠的「失言」，都引發反彈，讓罷免方感到憂心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。