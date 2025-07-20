【重磅快評】賴清德讓童子賢與曾文生迎來的最大尷尬

核三公投定8月23日進行投票，藍白合推出民眾黨主席黃國昌、和碩聯合科技董事長童子賢等5人擔任公投辯論正方代表，外界不免臆測童與總統關係生變；但更突兀的是，行政院竟宣布行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫以及台電董事長曾文生擔任反方代表，曾文生到底是選手還是裁判？還真讓人搞不清楚，外界不免質疑，賴清德是不是已找不到志同道合的人了嗎？

擔任核三公投辯論正方代表的消息傳出後，童子賢出面證實，並表示他之所以答應參加核三公投辯論，是期待台灣追求「環境永續、福國利民」的能源政策，沒有政治考慮，也不會有外界揣測他與賴總統「關係生變」的顧慮，他相信台灣需要「說真話」，需要「清醒的聲音」；總統府發言人郭雅慧則說，氣候變遷對策委員會成立初衷就是傾聽多元意見進而凝聚社會共識，賴總統尊重民間成員對能源議題各有立場。

童子賢和總統府說法是兩個完全平行的時空，如果童子賢說台灣需要「說真話」，需要「清醒的聲音」，其實氣候變遷對策委員會成立一年有餘，開會多次，總統擔任召集人，童子賢是副召集人，賴清德難道沒有聽過出自童子賢口中的「真話」及「清醒的聲音」？如果賴清德有聽進去了，童子賢還需要到核三公投辯論會去講五次嗎？

如果童子賢的決定是經過深思熟慮，更印證了一件事，即總統府的氣候變遷對策委員會只是一個擺飾而已，並沒有發揮什麼實質的功能。童子賢在氣候變遷對策委員會擔任副召集人，地位崇隆，但他的主張、理念被賴清德當空氣，只得到公投辯論會才能說真話給全民聽。不幸的是，此刻的童子賢還要說「我有信心他（賴清德）是進步的、開放的、務實的」為賴美言幾句，尷尬的又豈只是童子賢？

另一個更尷尬的人莫過於台電董事長曾文生了。經濟部原本聲明因必須依法行政，不適宜派人擔任核三公投辯論會的反方代表，但是行政院卻硬要台電董事長曾文生入列，此刻可能是曾從政以來的最大難堪時刻了。

曾文生的第一個難堪是，台電身為執行單位，核三重啟與否，本來就應維持中立、依法執行的立場，行政院卻要曾文生跳下來打球。萬一公投「不小心」通過了，曾文生這董座還做得下去嗎？

第二個難堪是，核管法已於5月三讀通過，明訂核電機組運轉執照有效期間最長為40年，期滿須繼續運轉者，經營者得於主管機關規定之期限內申請換發執照，期間最長為20年，台電早已著手核三延役，曾文生曾對核三保養表示有信心，對延役持開放態度，行政院卻抓他公差出席公投辯論會，是要他依核管法行事？還是只要聽主子的意思行事即可？

第三個難堪是來自現實的考量，核三重啟公投要通過須跨1/4的門檻，在公投與大選脫鉤之後，其實機會不大，823之後核三是否延役，基本上也與公投結果無關，而是核安會10月提出的安全評估準則息息相關。換句話說，如果核三安全評估結果是安全無虞，但曾文生又是反方代表，到底還要不要遵循核安會的評估？還是就一路硬著頭皮錯到底？又如果公投雖未過門檻，但同意票高於不同意票，曾文生面對民意，又要如何自處？

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