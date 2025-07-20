綠議員酸不能去東非不開心 趙少康嗆：封鎖萬板大橋是要保護賴清德

中廣前董事長趙少康昨在板橋造勢場，致詞指賴總統發動史上最長漢光演習，其中一場在新北封鎖萬板大橋演習，目的是保護賴清德，遭新北綠營議員酸不能去東非不開心。趙今反嗆，萬板大橋演習是為防止共軍向台北推進，保護中樞不就是賴清德嗎？跟不飛東非有什麼關係？

趙昨在造勢場說，賴清德發動史上最長漢光演習，最重要一場是封鎖萬板大橋演習，防止共軍從新北推進台北，新北民眾就該被共軍殺死？其實目的是要保護賴清德，過去是殲敵於外，現在變成城鎮戰，都是賴清德搞出來的，遭綠議員酸因不能去東非不開心。

趙今反嗆這是兩回事，新北議員不關心新北人民有沒有良心？萬板大橋是演習重頭戲，是為防止共軍從新北往台北是推進的，當然是保護中樞，中樞不就是賴清德嗎？新北議員應該要抗議，為什麼新北要被佔領、為什麼保護台北不保護新北？作為一個新北議員，這不應該是最重要使命嗎？跟不飛東非有什麼關係？

新北市長侯友宜則說，城鎮韌性需要面對所有突發狀況，做好完全的準備，總統有避戰及讓台灣和平、穩定責任，兩岸之間每天越來越危險，總統一定要拿出他的智慧，不能說一套做一套，一定要讓兩岸穩定下來，這是總統的責任。

至於是否認為趙少康失言，侯說其實每一次的演習就是為了避戰、和平而做準備的，還是要準備好自己面對所有的突發狀況。

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