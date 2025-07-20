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北市每人發2萬元？ 李彥秀嗆：吳思瑤先跟綠議員溝通

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤日前喊話台北市長蔣萬安「台北市民每人普發2萬元」，國民黨立委李彥秀（左）今反酸，要吳思瑤先去跟民進黨北市議員溝通。記者林佳彣／攝影
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤日前喊話台北市長蔣萬安「台北市民每人普發2萬元」，國民黨立委李彥秀（左）今反酸，要吳思瑤先去跟民進黨北市議員溝通。記者林佳彣／攝影

中央普發現金1萬元與否，引朝野互槓。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤日前喊話台北市長蔣萬安「台北市民每人普發2萬元」，國民黨立委李彥秀今反酸，要吳思瑤先去跟民進黨北市議員溝通，是否同意發放。

首波罷免案7月26日投票，李彥秀今到湖光市場拜票，蔣萬安、國民黨北市議員李明賢一起陪同，現場鄉親熱情打招呼，不少人拿起手機錄影，甚至邀請蔣萬安一起自拍，場面相當熱絡。

針對還稅於民議題，吳思瑤指北市去年有539億元累計剩餘，如果以台北市人口245萬來算，「蔣萬安你要不要考慮，台北市是可以1個人發2萬。」李彥秀今要吳思瑤、民進黨不要忘記，前總統馬英九、蔡英文有發過，當時的主計長還講這些除幫助弱勢，還有刺激國內內需達0.3%至0.5%。

李彥秀直言，蔣萬安每一分錢都花在市民身上，大家都非常清楚。過去都是中央普發現金，民進黨如果覺得需要北市來做，吳思瑤要先請問民進黨團北市議員到底支不支持、同不同意？

至於行政院稱國庫只剩300多億元，蔣萬安昨指去年超收5000多億元月底會入庫。李彥秀說，每年歲計賸餘都在6、7月盤算出來，今年5000多億元、過去連續兩三年加起來達1.8兆，稅季剩餘到底怎麼用？要拿來補貼哪些事情？台電、勞健保、普發現金、幫助中小弱勢家庭等，她認為都是可以討論。

「這是歲計賸餘，沒有舉債問題」，李彥秀要請民進黨不要混淆視聽，也指國民黨版本每人發1萬元，讓所有民眾有小確幸，更重要是刺激內需可達到0.5％，更重要，對於中弱勢家庭，這1萬元不可少。

李明賢批民進黨，不要烏龍踅桌（閩南語：顛倒是非），中央不做就推給地方做。財政部指去年超徵5000多億元，為什麼只剩300億元？中央要講清楚，不要把皮球丟給地方，行政院要講清楚到底要不要普發？他昨在市場，很多人都在問「我的1萬元？」他喊話中央，趕快還給大家1萬元，也請吳思瑤到市場聽基層民意。

首波罷免案7月26日投票，國民黨立委李彥秀今到湖光市場拜票，台北市長蔣萬安（左）與攤販打招呼。記者林佳彣／攝影
首波罷免案7月26日投票，國民黨立委李彥秀今到湖光市場拜票，台北市長蔣萬安（左）與攤販打招呼。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今陪同國民黨立委李彥秀到湖光市場拜票，不少人拿手機邀請蔣萬安一起自拍。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今陪同國民黨立委李彥秀到湖光市場拜票，不少人拿手機邀請蔣萬安一起自拍。記者林佳彣／攝影

蔣萬安 民進黨 李彥秀 普發現金 吳思瑤

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