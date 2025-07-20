法印太戰略報告關切台海和平 外交部：已成國際共識

法國18日發布更新版印太戰略報告，關切中國在台海行為破壞印太安全。外交部今天表示，部長林佳龍表達高度歡迎，彰顯維護台海和平穩定已為國際共識與共同利益。

外交部上午發布新聞稿指出，法國政府於18日發布更新版「印太戰略」報告（La stratégie Indopacifique dela France），指出中國在台灣海峽及南海的行為更趨專斷，破壞印太地區的整體安全。倘台海爆發高強度衝突，將造成嚴重後果，包括衝擊全球經濟以及擴大地緣衝突風險。法國重申對於維護台海和平穩定的重視，反對任何透過武力、威脅或脅迫手段片面改變現狀的行為，並呼籲和平解決爭端。

外交部說明，該報告於前次2022年更新時，僅提及關切台海緊張情勢，今年更新報告進一步納入法國重視台海和平穩定以及反對片面改變現狀的立場，外交部長林佳龍對此表達高度歡迎及感謝。

外交部表示，法國與英國10日舉行領袖峰會所發表的共同宣言、14日發布的「2025年國家戰略報告」，以及此次更新的印太戰略報告，均關注及支持台海的和平穩定，充分彰顯維護台海和平穩定已成為國際社會的共識與共同利益。

外交部強調，台灣將秉持總合外交理念，持續與法國及民主夥伴深化合作，共同捍衛自由民主及印太區域的和平穩定。

商品推薦