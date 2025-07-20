普發現金天人交戰說引爭議 「黑人也來要卓榮泰還錢」

行政院長卓榮泰日前陸續對普發現金表示「只能買遙控飛機、冰箱」、「陷入天人交戰」，引發民怨。有社群粉專發出「黑人祝福影片」，當中黑人直呼「給我一萬塊」、「我要買冰箱」、「我要買遙控飛機」，引發網友討論，除讓網友直呼有創意外，也不少網友疾呼「還人民錢。」

卓榮泰日前視察農糧署仁武倉庫時，批評在野立委違憲違法，普發現金每個人只能買個遙控飛機或冰箱，對國家毫無助益；若把錢給海委會購置無人機，國家安全能得到保障。之後又開記者會表示，舉債千億普發現金，國家是否該這麼做？「我內心也陷入天人交戰」，引發爭議。

臉書粉專「不演了新聞台」昨發出一支「卓榮泰，還我錢」影片，是網路流傳甚廣、常被套用各種主題的「黑人祝福影片」，這次影片中的黑人向卓榮泰喊話「給我一萬塊」、「我要買冰箱」、「我要買遙控飛機」，黑人並拿著卓榮泰大頭照，背景歌曲則配上藝人王心凌的「愛你」手舞足蹈、親吻照片、比愛心等。

該粉專表示，1萬元還沒拿到，已經先花20美元，「卓榮泰，還錢！」；該粉專還預告，等1萬元拿到，會買更澎湃的陣仗答謝。影片一出，迅速在網路上引發討論。

不少網友直呼「有創意」、「這點子沒有人能比啊」、「他們可能還以為在祝卓生日快樂」、「求購買管道」，也有網友感嘆，「好可怕.. 在台灣講真話，輕則被網軍圍剿，重則被查水錶，只能用這種方式表達不滿」；不過，讓不少網友按讚表達贊同的則是「還人民錢。」

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