快訊

國軍將進酒／歐美軍隊飲酒盛行 戰死名將防腐液變酒名

蘋果首款摺疊手機iPhone Fold最快明年登場！5大特色讓人好想買

影／越南下龍灣船難增至37死！大晴天秒下雷雨冰雹 失事搶救畫面曝

倒數6天…蔣萬安本命區陪王鴻薇掃濱江 攤商喊愛在心裡

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今周日再回防本命區，陪國民黨立委王鴻薇掃濱江市場。圖／引用直播畫面
台北市長蔣萬安今周日再回防本命區，陪國民黨立委王鴻薇掃濱江市場。圖／引用直播畫面

罷免投票在即，台北市長蔣萬安今周日再回防本命區，陪國民黨立委王鴻薇掃市場，蔣萬安仍展現「最強母雞」人氣，許多攤商民眾幫加油打氣，還有人喊蔣萬安偶像；更有攤商熱情將王鴻薇文宣掛身上高喊「愛在心裡！」

距離大罷免726投票倒數6天，蔣萬安頻頻回防過去的本命區，陪王鴻薇掃市場，繼上上周日到濱江市場掃街，蔣萬安今天再度回到濱江市場掃街，受到攤商熱情歡迎，有攤商送花、送彩頭，大受歡迎程度還有攤商要蔣萬安「每個禮拜都來」；更有攤商直接幫忙擺出文宣高喊「愛在心裡！」

也有採買民眾看到蔣萬安市長來，像老朋友一樣擁抱；還有民眾跟蔣萬安合照時喊「偶像」。

蔣萬安也呼籲，距離投票最後六天，呼籲所有民眾出來投不同意罷免票，特別是台北市五位國民黨立委都非常優秀，要大家「站出來，不同意罷免。」

台北市長蔣萬安今周日再回防本命區，陪國民黨立委王鴻薇掃濱江市場。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今周日再回防本命區，陪國民黨立委王鴻薇掃濱江市場。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今周日再回防本命區，陪國民黨立委王鴻薇掃濱江市場。引用自直播
台北市長蔣萬安今周日再回防本命區，陪國民黨立委王鴻薇掃濱江市場。引用自直播
台北市長蔣萬安今周日再回防本命區，陪國民黨立委王鴻薇掃濱江市場。引用自直播
台北市長蔣萬安今周日再回防本命區，陪國民黨立委王鴻薇掃濱江市場。引用自直播

蔣萬安 罷免 王鴻薇

延伸閱讀

普發1萬元 卓榮泰稱天人交戰…蔣萬安舉稅收數催促盡速發

名醫遭公車撞死再釀行人地獄 蔣萬安沈痛指示做好3件事

台中反罷造勢雨中大進場 蔣萬安喊「罷免罷到沒人性、罷到瘋掉」

怒轟民進黨最大詐團 蔣萬安嗆賴清德為共諜道歉：否則談什麼團結信念

相關新聞

參與核三辯論 童子賢：台灣需要清醒的聲音

和碩董事長童子賢昨日證實，他將在八月十五日出任核三重啟公投的正方辯論代表，他表示，之所以答應參加「核三延役」公投辯論，是...

普發1萬元 卓榮泰稱天人交戰…蔣萬安舉稅收數催促盡速發

北市長蔣萬安今再被問行政院長卓榮泰稱普發1萬需舉債，日前卓還在臉書稱發不發他內心天人交戰，蔣再強調，中央去年超收5200...

倒數6天..蔣萬安本命區陪王鴻薇掃濱江 攤商喊愛在心裡

大罷免投票在即，台北市長蔣萬安今周日再回防本命區，陪國民黨立委王鴻薇掃市場，蔣萬安仍展現「最強母雞」人氣，許多攤商民眾幫...

核三重啟公投案 與政院上演不合戲碼？經部態度軟化：對人選無立場

核三重啟公投案辯論會，讓經濟部與行政院上演不合戲碼？經濟部昨（18）日表示，不建議行政院推薦反方代表，但今（19）日晚間...

兌現修財劃法政見 鄭正鈐「竹市一年分293億」：讓輕軌成為可能

清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」番外篇，與國民黨立委鄭正鈐一起在新竹市假日花市戶外開講，討論時事議題。...

童子賢任重啟核三正方辯論代表 總統府：充分尊重多元立場

外界關注和碩董事長童子賢擔任重啟核三辯論正方代表，與擔任總統府氣候變遷對策委員會副召集人是否衝突。總統府發言人郭雅慧今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。