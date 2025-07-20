普發1萬元 卓榮泰稱天人交戰…蔣萬安舉稅收數催促盡速發

北市長蔣萬安今再被問行政院長卓榮泰稱普發1萬需舉債，日前卓還在臉書稱發不發他內心天人交戰，蔣再強調，中央去年超收5200多億元，4年超收1.8兆，這都是民眾納稅錢，希望政府依法盡速將1萬元發給民眾。

大罷免投票在即，對於傳出行政院確定不普發1萬元現金一事，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤日前稱還在研議，沒有做出發不發決定。卓榮泰日前在臉書發文稱「『舉債千億普發現金，國家是否該這麼做？』我內心也陷入天人交戰。」

蔣萬安今天上午陪國民黨立委王鴻薇再度到濱江市場掃市場，呼籲民眾投不同意罷免票。對於普發1萬元現金是否舉債一事？蔣萬安說，立法院委員都非常清楚，中央政府說年超收稅收5200多億元，4年下來超收1.8兆，這都是所有民眾的納稅錢。

至於普發一萬元也是立法院經過審議之後，希望政府普發現金一萬元，他在基層也聽到民眾聲音，都非常肯定普發一萬元，希望政府能依法、儘速將這一萬元發給民眾。 蔣萬安今天上午陪國民黨立委王鴻薇再度到濱江市場掃市場。記者林麗玉／攝影 蔣萬安今天上午陪國民黨立委王鴻薇再度到濱江市場掃市場。記者林麗玉／攝影

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