參與核三辯論 童子賢：台灣需要清醒的聲音

和碩董事長童子賢昨日證實，他將在八月十五日出任核三重啟公投的正方辯論代表，他表示，之所以答應參加「核三延役」公投辯論，是期待台灣追求「環境永續、福國利民」的能源政策。他的決定是沒有政治考慮的，也不會有外界揣測他與賴總統「關係生變」的顧慮。

儘管童子賢一貫的立場即支持核二、核三延役，但以童子賢與賴清德總統的友好關係，外界仍好奇他為何答應出任正方辯論代表？童子賢表示，賴總統在能源議題，尤其在核能議題，「我有信心他是進步的、開放的、務實的。」

兩年半來，童子賢一直主張台灣「啟用核能、延役核能」，也公開主張綠能政策是到了重新檢視土地狹小發展困難的時候，且必須對環境友善才能稱為「綠能」，「這個態度不變，所以我答應參與公投辯論，並不值得訝異。」

童子賢強調，他一直公開支持核二、核三延役。他的意見是公開的，態度是實事求是，是獨立思考而來的。因此參與辯論的決定，沒有政治考慮。

童子賢說，最近藍綠白神經緊繃，引導了社會大眾習慣「看到影子就開槍」的思維。

他說，核能發電是政治人物可以操作的公共政策，難免引發聯想，也難免習慣貼標籤。但反過來，他相信台灣需要「說真話」，需要「清醒的聲音」，他的能源政策發言，在習慣貼標籤的社會習慣下，仍然無關政治，而只關係民間用電、只關係人工智慧（AI）用電、半導體與產業用電。

童子賢指出，「重啟核二、核三」是台灣能源發展的轉折點，是正確的方向，無關政治色彩，無關藍綠白。能源議題是國家重要公共政策，值得我們「追求真理，說出真話」。

外界關注童子賢擔任重啟核三辯論正方代表，與擔任總統府氣候變遷對策委員會副召集人是否衝突。

總統府發言人郭雅慧昨天表示，氣候變遷對策委員會之成立初衷就是傾聽多元意見進而凝聚社會共識，賴總統尊重民間成員對能源議題各有立場。

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